Şoygu Irak Başbakanı Sudani ile görüştü

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri

Sergey Şoygu

, çalışma ziyareti dahilinde Irak’ın başkenti

Bağdat

’a geldi. Şoygu temasları çerçevesinde Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile görüştü. Irak Başbakanlık Basın Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre görüşmede Irak-Rusya ilişkileri tüm boyutlarıyla ele alındı, iki ülke arasında farklı alanlarda iş birliğinin geliştirilmesi üzerinde duruldu. Başbakan Sudani, bölgedeki gelişmeler ışığında iş birliği ve koordinasyonun önemine işaret ederek Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) daimi üyelerinin Orta Doğu’da güvenlik ve istikrarın sağlanmasına katkı sunmaları gerektiğini vurguladı. Sudai ayrıca Gazze’ye yönelik saldırıların son bulması gerektiğini belirterek,

"İsrail’in ihlalleri yalnızca bölgeyi değil, küresel barış ve güvenliği de tehdit ediyor"