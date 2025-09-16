Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Şoygu Irak Başbakanı Sudani ile görüştü

Şoygu Irak Başbakanı Sudani ile görüştü

16:4816/09/2025, Salı
IHA
Sonraki haber
Rusya Güvenlik Konseyi sekreteri Sergey Şoygu, bağdat'ta ırak başbakanı muhammed şiya sudani ile bir araya geldi.
Rusya Güvenlik Konseyi sekreteri Sergey Şoygu, bağdat'ta ırak başbakanı muhammed şiya sudani ile bir araya geldi.

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, Bağdat’ta Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile bir araya geldi.

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri
Sergey Şoygu
, çalışma ziyareti dahilinde Irak’ın başkenti
Bağdat
’a geldi. Şoygu temasları çerçevesinde Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile görüştü. Irak Başbakanlık Basın Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre görüşmede Irak-Rusya ilişkileri tüm boyutlarıyla ele alındı, iki ülke arasında farklı alanlarda iş birliğinin geliştirilmesi üzerinde duruldu. Başbakan Sudani, bölgedeki gelişmeler ışığında iş birliği ve koordinasyonun önemine işaret ederek Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) daimi üyelerinin Orta Doğu’da güvenlik ve istikrarın sağlanmasına katkı sunmaları gerektiğini vurguladı. Sudai ayrıca Gazze’ye yönelik saldırıların son bulması gerektiğini belirterek,
"İsrail’in ihlalleri yalnızca bölgeyi değil, küresel barış ve güvenliği de tehdit ediyor"
şeklinde konuştu.

Şoygu ise görüşmede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in selamlarını Sudani’ye iletti. Şoygu, Irak’ın gelecek ay Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenecek Arap-Rusya Zirvesi’ne katılma kararından da duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



#Sergey Şoygu
#Bağdat
#Rusya
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KYK başvuru tarihleri 2025 - 2026 | KYK burs ve kredi başvuru ne zaman, başladı mı? Burs ve yurt başvurusu nasıl yapılır?