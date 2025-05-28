Soykırım büyürken dünya suskun: Her gün en az 100 şehit

İşgalci İsrail ordusu, 19 Ocak’ta Gazze’de ilan edilen ateşkesi iki ay sonra 18 Mart’ta bozarak 7 Ekim 2023’te başlattığı vahşi soykırımı, dozunu artırarak sürdürüyor. “Gideon Arabaları” adlı bir kara harekatına başladığını ilan ettiği 19 Mayıs’tan itibaren işgale eş zamanlı olarak bombardımanlarını artıran İsrail ordusu, geçen 10 günlük süreçte her gün ortalama 100’ü aşkın Filistinliyi katletti. Bombardımanlara, üç aydır devam eden tam kuşatma da eşlik ediyor. İsrail, üç ay boyunca tek bir insani yardım TIR’ının Gazze’ye girişine izin vermemesinin ardından kısıtlı sayıda yardımlar ulaştırılsa da bu yardımlar yeterli olmuyor. Gazze’de tablo bu durumdayken uluslararası güçler ise yaşanan insani dramı bitirmek için hâlâ somut adım atmadı.

İKİ BUÇUK AYDA 4 BİN ÖLÜ

İsrail’in 7 Ekim 2023’te başlattığı saldırılar, 600. gününü geride bırakırken, ateşkesi bozmasının üzerinden ise 71 gün geçti. İsrail ordusunun 18 Mart’tan beri Gazze’ye düzenlediği bombardımanlarda, ölü sayısı 4 bine ulaştı. 600 günlük bilançoda ise öldürülen Filistinlilerin sayısı 54 bini aştı. İsrail’in son 10 günde yoğunlaştırdığı saldırılarda her gün ortalama çoğu kadın ve çocuk 100 Filistinli öldürülüyor. İşgalci İsrail ordusunun dün gerçekleştirdiği saldırılarda da 90 Filistinli şehit oldu. Yaşanan bu insanlık dramı karşısında kınamalar ve ateşkes çağrılarıyla yetinen uluslararası güçler ise somut bir adım atamıyor.

TRUMP GAZZE’Yİ UNUTTU

ABD Başkanı Donald Trump, Körfez ülkelerine gerçekleştirdiği ziyaret öncesi yaptığı açıklamada, ziyaretin sonuna kadar ateşkese ulaşılması konusunda taraflara ultimatom niteliğinde bir çağrı yapmıştı. Körfez ziyareti esnasında da ateşkes çağrıları yapan Trump, Hamas’ın elindeki ABD vatandaşı Edan Alexander’in serbest bırakılmasının ardından Gazze’ye ilişkin önemli bir adım atmadı. Bu süreçte yalnızca üç aydır süren kuşatma sonrası Gazze’ye birkaç yüz insani yardım TIR’ının girişine izin verildi. Trump ile trilyonlarca dolarlık yatırım anlaşmalarına imza atan Körfez ülkeleri de Katar’ın ateşkes için sürdürdüğü etkisiz çabalar dışında Gazze’ye ilişkin somut hiçbir adım atmadı.

ATEŞKES KARMAŞASI

Gazze’de ateşkese ulaşılması için Mısır’ın başkenti Kahire ve Katar’ın başkenti Doha’da süren görüşmelerde “arabulucu” rolü oynadığını iddia eden ABD yönetimi, İsrail’e ihtiyaç duyduğu tüm silahları vermeye devam ediyor. Trump’ın bu konudaki tüm işleri devrettiği Ortadoğu Özel Temsilcisi Steven Witkoff, taraflardan birinin kabul edip diğerinin reddedeceği teklifler sunarak müzakereleri kısır bir döngüye çevirdi. Witkoff’un önceki gün de 60 günlük ateşkes ve insani yardımların Gazze’ye girişi karşılığında, ateşkesin ilk günü 5, son günü de 5 olmak üzere 10 İsrailli esirin serbest bırakılmasını ön gören yeni bir teklif sunduğunu ancak İsrail tarafının ise duruma nasıl bir cevap verdiğine dair hiçbir bilgi olmadığı aktarıldı.

YAHUDİ YERLEŞİMİ KURACAĞIZ

Ateşkes müzakerelerini oyalamaya çevirirken Gazze’deki işgal ve katliamlarını sürdüren İsrail’de, işgal sonrası atılacak adımlar da yüksek sesle dillendiriliyor. İsrail’deki aşırı sağcı koalisyon hükümetinin en fanatik isimlerinin başını çeken Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, pazartesi gecesi yaptığı açıklamada, Gazze’nin işgalinden sonra burada Yahudi yerleşimleri kuracaklarını söyledi. İsrail ordusunun Gazze’de işlediği soykırımı överek, "İşgal kelimesini kullanmaktan korkmuyoruz. İsrail'in topraklarını geri alacağız" diyen Smotrich, Gazze'yi işgal edecekleri ve Filistinlilerin topraklarını gasbederek yeni yerleşimler kuracakları vaadinde bulundu.







