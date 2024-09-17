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Dünya

Soykırımcı İsrail'den Hizbullah'a siber saldırı: Çağrı cihazları aynı anda birçok noktada patlatıldı

Katil İsrail’in Lübnan’daki taşınabilir çağrı cihazlarına sızıp birçok noktada eş zamanlı olarak infilak ettirdi. Saldırıda İran'ın Lübnan Büyükelçisi Mojtaba Amani'nin de aralarında bulunduğu yüzlerce kişi yaralandı.

Pınar Görgü
17:32 - 17/09/2024 Salı
Güncelleme: 17:58 - 17/09/2024 Salı
Yeni Şafak
Yaralanan çok sayıda kişinin Hizbullah mensubu olduğu kaydedildi.
Yaralanan çok sayıda kişinin Hizbullah mensubu olduğu kaydedildi.

İsrail'in Lübnan'daki çağrı cihazlarına sızıp patlatması sonucu yüzlerce kişinin yaralandığı bildirildi.


Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre, İsrail'in "pager" isimli çağrı cihazlarına sızıp patlatması sonucu çok sayıda Lübnanlı yaralandı.



NNA'da yer alan haberde,
"Beyrut'un güney banliyöleri ile Lübnan'ın birçok bölgesinde benzeri görülmemiş düşmanca bir güvenlik olayı yaşandı. İsrail tarafından yüksek teknoloji kullanılarak pager sistemleri patlatıldı ve çok sayıda yaralı olduğu, yaralıların hastanelere nakledildiği bildirildi"
ifadeleri kullanıldı.

Lübnan'da bazı çağrı cihazlarının, sahiplerinin üzerindeyken patladığı anlar sosyal medyaya yansıdı.

Görüntülerde, çağrı cihazlarının sinyal vermesiyle sahipleri tarafından ellerine alındığı ve bu esnada infilak ettiği fark ediliyor.


Yaralanan çok sayıda kişinin Hizbullah mensubu olduğu kaydedildi.


Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad,
"Ülkenin farklı bölgelerinde çağrı cihazlarının patlaması sonucu yüzlerce kişi yaralandı"
dedi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, acil servislere gelen yüksek sayıda yaralılarla ilgilenmek için tüm sağlık çalışanlarına görev yaptıkları sağlık merkezine gitmeleri talimatı verdi.


Lübnanlılardan kan bağışı yapmalarını talep eden Sağlık Bakanlığı, yollarda ambulanslara öncelik verilmesi çağrısı yaptı.


Çağrı cihazlarını kullanmayın uyarısı

Sağlık Bakanlığı, personelinden ve vatandaşlardan çağrı cihazları kullanmamasını istedi.


Başkent Beyrut sokaklarında onlarca ambulansın hareketliliği gözlemlenirken Lübnan askerleri de kentteki kaos ve trafikteki yoğunluğu ortadan kaldırmak için caddelerde konuşlandı.


#Lübnan
#Hizbullah
#saldırı
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