Soykırımı Batı Şeria'ya taşıyor

Gazze'de 326 gündür katliam işlemeye devam eden işgalci İsrail ordusu, Batı Şeria'da da kapsamlı bir askeri harekat başlattığını ilan etti. Sabaha karşı Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim, Cenin, Ramallah ve Tubas kentleri ile çevresindeki kamp ve beldelere başlayan saldırılarda 12 Filistinlinin yaşamını yitirdiği bildirildi. İşgal ordusu, "Yaz Kampları" adını verdiği saldırılar kapsamında insansız hava araçlarıyla (İHA) bombardımanlar düzenleyerek, saldırılarını yoğunlaştırdı. İsrail'in tehditlerine karşı bölgedeki tüm direnişçileri işgal güçlerine saldırılarını artırmağa çağıran Hamas Hareketi, bölge genelinde seferberlik ilan ettiğini duyurdu.

İKİNCİ İNTİFADA'DAN BERİ EN BÜYÜK SALDIRI

İsrail kuvvetlerinin sabah saatlerinde başlayan saldırıları, 2000'de başlayan İkinci İntifada'dan bu yana Batı Şeria'ya yönelik düzenlenen en büyük askeri harekat olarak kayıtlara geçti. İşgal güçleri, helikopter ve İHA'ların desteğiyle Tulkerim yakınlarındaki Nur Şems, Tubas yakınlarındaki El-Faria ve Cenin yakınlarındaki Cenin kamplarına baskınlar düzenleyerek hastaneleri kuşattı. İsrail Kanal 14, ordunun Tulkerim'deki hastanelerde tedavi edilmeye getirilen bütün Filistinlileri hastaneye girmeden önce teftiş edeceğini bildirdi. İsrail ordusu açıklamasında, sınır muhafızları kuvvetlerinin de saldırılara katıldığı belirtilerek Cenin yakınlarındaki El-Ağvar bölgesi ve Cenin kampında toplamda 7 Filistinlinin öldürüldüğü ve aranan çok sayıda Filistinli direnişçinin tutuklandığı aktarıldı. Cenin Kampı'nda üç hastanenin işgal güçleri tarafından kuşatıldığını belirten görgü tanıkları, uzun zamandır böyle büyük çaplı bir askeri harekatın görülmediğine vurgu yaptı.

KATZ'DAN TEHCİR TALEBİ

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, İsrail ordusunun Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin ve Tulkerim mülteci kamplarına baskın başlattığını belirterek, "İran'ın Ürdün'den silah kaçırarak burada kapsamlı bir terör yapısı kurmaya çalıştığını" ileri sürdü. Katz, İsrail'in Batı Şeria'daki "tehdide karşı Gazze'deki gibi muamele etmeleri gerektiğini" savunarak buradaki Filistinlilerin de "Gazze'de yapıldığı gibi topluca zorla yerinden edilmesi" gibi tüm adımların atılması gerektiğini iddia etti. Katz, "Bunun her şey için bir savaş olduğunu ve kazanmaları gerektiğini" dile getirdi. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir de pazartesi günü Mescid-i Aksa'da bir Yahudi Sinagogu kurulması gerektiğini belirterek, mevcut kanunların Yahudilere de Mescid-i Aksa'da ibadet etme hakkı verdiğini öne sürmüştü.

SEFERBERLİK ÇAĞRISI

Saldırılar öncesi "İşgal ordusu, bahsettiği askeri operasyonu başlatırsa içinden çıkamayacağı bir bataklığa saplanacaktır" açıklamasını yapan Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, saldırıların başlamasıyla birlikte yayınladığı ikinci açıklamada, Batı Şeria'daki bütün direniş unsurlarına seferberlik ilan edilmesi çağrısı yaptı. Hamas yöneticisi Halid Meşal, İsrail'e verilen ABD ve uluslararası desteğe karşı üniversitelere eylem çağrısı yaptı. Meşal, ayrıca, "İntihar eylemlerine yeniden dönmek istiyoruz, bu durum, açık bir mücadeleden başka bir şeyle düzelmez, onlar bizimle açık bir şekilde savaşıyor, biz de onlara karşı açık bir şekilde karşı duracağız" dedi. İslami Cihad Hareketi ise "Bu saldırının ana hedefi, İsrail'in uzun zamandır planladığı gibi Kudüs ve Mescid-i Aksa'yı tamamen işgal etmektir" ifadelerini kullandı. İsrail ordusuna karşı yapılacak direniş operasyonlarının "Kamplardaki Dehşet" adı altında gerçekleştirileceğini belirten Hareket, bütün direnişçilerin hazır olduğunun altını çizdi. Seferberlik ilanıyla İsrail ordusunun saldırdığı bölgelerin yanı sıra Nablus'un güneyindeki Salim, Kasra ve Beyt Furik bölgelerinde de çatışmalar görüldü.

ABBAS APAR TOPAR RİYAD'DAN DÖNDÜ

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ise saldırıların başladığı dakikalarda, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleştirdiği diplomatik ziyareti yarıda keserek Ramallah'a döndü. Abbas, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile bir görüşme gerçekleştirdi. Suudi Arabistan tarafından yayınlanan açıklamada, görüşmede Gazze'deki son durum ile İsrail'in Batı Şeria'da artan baskın ve saldırılarının ele alındığı bildirildi. Abbas'ın Sözcüsü Nebil Ebu Redine ise Gazze'deki katliam sürerken bu tür bir saldırının başlamasının vahim sonuçlara sebep olacağını belirterek, uluslararası toplumdan İsrail'i durdurmak için duruma müdahale etmesini talep etti.

Katliam şebekesinin hedefi tüm insanlık

İsrail Dışişleri Bakanı İsrael Katz'ın Batı Şeria'daki Filistinlilerin tehcir edilmesine ilişkin sözlerine uluslararası toplumdan tepki geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Hitler'in Dışişleri Bakanı Ribbentrop'a benzettiği Katz'a sosyal medyadan tepki göstererek, "Bu katliam şebekesinin hedefi tüm insanlıktır. Bu şebeke durdurulmadığı sürece, insanlık tehdit altındadır" dedi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Batı Şeria'daki son gelişmeleri "endişeyle takip ettiklerini" bildirdi. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell da X paylaşımında, "İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yürüttüğü büyük askeri operasyonu, tam ölçekli yıkım dahil Gazze'deki savaşın genişletilmesine zemin oluşturmamalı" ifadesini kullandı.







