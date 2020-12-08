Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Suikastta yeni senaryo Fahrizadeyi yapay zeka öldürdü
ASYA

​Suikastta yeni senaryo: Fahrizade’yi yapay zeka öldürdü!

Suikastta yeni senaryo: Fahrizade’yi yapay zeka öldürdü

İran Devrim Muhafızları Ordusu komutan yardımcısı Ali Fedevi, ülkenin nükleer programının mimarı fizik profesörü Muhsin Fahrizade suikastında uydudan kontrol edilen ve “yapay zekaya” sahip bir silahın kullanıldığını iddia etti. Fedevi, “Silah yalnızca Fahrizade’nin yüzünü hedef aldı. 25 santimetre mesafedeki eşinin burnu bile kanamadı” dedi. 27 Kasım’daki suikasttan İsrail suçlanıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Muhsin Fahrizade
Muhsin Fahrizade

İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutan Yardımcısı Ali Fedevi, geçtiğimiz haftalarda öldürülen ülkenin nükleer programının kilit isimlerinden fizik profesörü Muhsin Fahrizade suikastında uydudan kontrol edilen ve “yapay zekaya” sahip bir silahın kullanıldığını açıkladı. İran basınında yer alan haberlere göre, Fadavi, kullanılan silahın Fahrizade’nin yüzüne “odaklandığını” ve 13 el ateş ettiğini belirtti.

Fedevi, olay sırasında Fahrizade’nin yanında 11 koruma görevlisi olduğunu ve yakın korumasına dört merminin isabet ettiğini sözlerine ekledi. Fedevi, silahın Nissan marka pikabın üstüne yerleştirildiğini vurgulayarak, “Silah yalnızca Fahrizade’nin yüzünü hedef aldı. Kendisine yalnızca 25 santimetre mesafedeki eşinin burnu bile kanamadı” dedi. Fedevi, “Olay yerinde hiç kimse yoktu. Kamyonete yerleştirilen otomatik silahtan toplamda 13 kurşun sıkıldı. Geriye kalan kurşunlar korumalar tarafından sıkıldı.

Kamyonete yerleştirilen otomatik silah, ayrıca Fahrizade’nin yüzüne zum yapan ve yapay zeka kullanan akıllı bir uydu sistemiyle donatılmıştı.” ifadelerini kullandı. İran’ın nükleer programının kilit isimlerinden Fahrizade, 27 Kasım Cuma günü, Tahran eyaletinin Demavend ilçesine bağlı Abserd bölgesinde aracına düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede kurtarılamamıştı.

Üç günde ikinci suikast
DÜNYA
Üç günde ikinci suikast

Fahrizade suikastıyla ilgili çarpıcı iddia: Mossad tarafından takip edilmesi 2008 öncesine dayanıyor
DÜNYA
Fahrizade suikastıyla ilgili çarpıcı iddia: Mossad tarafından takip edilmesi 2008 öncesine dayanıyor
Abone Ol Google News
İlk aşı 25 Aralık’ta

İlk aşı 25 Aralık’ta

​Türkiye kendi testlerinden geçirecek.
Cephede kaçtılar canlıbomba gönderecekler

Cephede kaçtılar canlı
bomba gönderecekler

​PYD-Ermeni taburu sivillere yönelik eylem planlıyor.
Tribünden izleyemeyiz

Tribünden izleyemeyiz

Emperyalist yayılmaya izin vermeyeceğiz.
Çin’e ihracat treni tam yol ilerliyor

Çin’e ihracat treni tam yol ilerliyor

​Bugün Türkiye'den çıkış yapacak.
Fahrizade'yi<br>yapay zeka öldürdü

Fahrizade'yi
yapay zeka öldürdü

İran'daki suikastta yeni senaryo.
57 idamı<br>gülerek karşıladı

57 idamı
gülerek karşıladı

​Macron Sisi'ye tam destek verdi.

Uzay yatırımlarına dev teşvik

Uzay yatırımlarına dev teşvik

​Yerli savunma sanayi örnek oldu.

Trabzonspor'un <br>serisi bozuldu

Trabzonspor'un
serisi bozuldu

​2 haftadır kazanan Trabzonspor evinde Sivasspor'la berabere kaldı.

Zillet ittifakının<br>adayı belli oldu

Zillet ittifakının
adayı belli oldu

​MHP lideri Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nu işaret etti.
Türkiye korkusu <br>böyle bir şey

Türkiye korkusu
böyle bir şey

​Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye itirafı.
Denetimler <br>tavizsiz yapılacak

Denetimler
tavizsiz yapılacak

Bakan Soylu'dan, 81 il valisine koronavirüs talimatı.
Efsane geri göndü!

Efsane geri göndü!

​Selçuk Bayraktar'dan 'Mini İHA' müjdesi.
9 köye karantina

9 köye karantina

Köylere giriş ve çıkışlar kapatıldı.
Ay-Yıldızlılar<br>güzel kura çekti

Ay-Yıldızlılar
güzel kura çekti

Dünya Kupası yolundaki rakiplerimiz belli oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.