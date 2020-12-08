​Suikastta yeni senaryo: Fahrizade’yi yapay zeka öldürdü!

İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutan Yardımcısı Ali Fedevi, geçtiğimiz haftalarda öldürülen ülkenin nükleer programının kilit isimlerinden fizik profesörü Muhsin Fahrizade suikastında uydudan kontrol edilen ve “yapay zekaya” sahip bir silahın kullanıldığını açıkladı. İran basınında yer alan haberlere göre, Fadavi, kullanılan silahın Fahrizade’nin yüzüne “odaklandığını” ve 13 el ateş ettiğini belirtti.

Fedevi, olay sırasında Fahrizade’nin yanında 11 koruma görevlisi olduğunu ve yakın korumasına dört merminin isabet ettiğini sözlerine ekledi. Fedevi, silahın Nissan marka pikabın üstüne yerleştirildiğini vurgulayarak, “Silah yalnızca Fahrizade’nin yüzünü hedef aldı. Kendisine yalnızca 25 santimetre mesafedeki eşinin burnu bile kanamadı” dedi. Fedevi, “Olay yerinde hiç kimse yoktu. Kamyonete yerleştirilen otomatik silahtan toplamda 13 kurşun sıkıldı. Geriye kalan kurşunlar korumalar tarafından sıkıldı.

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Kamyonete yerleştirilen otomatik silah, ayrıca Fahrizade’nin yüzüne zum yapan ve yapay zeka kullanan akıllı bir uydu sistemiyle donatılmıştı.” ifadelerini kullandı. İran’ın nükleer programının kilit isimlerinden Fahrizade, 27 Kasım Cuma günü, Tahran eyaletinin Demavend ilçesine bağlı Abserd bölgesinde aracına düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede kurtarılamamıştı.

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