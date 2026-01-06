Yeni Şafak
Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani Fransız mevkidaşı ile görüştü

11:586/01/2026, Salı
DHA
Esad Hasan Şeybani ve Jean-Noel Barrot
Esad Hasan Şeybani ve Jean-Noel Barrot

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile Paris’te bir araya geldi.

Suriye
Dışişleri Bakanı
Esad Hasan Şeybani
’nin, Fransa'nın başkenti Paris'te Fransız mevkidaşı Jean-Noel Barrot ile görüşme gerçekleştirdiği bildirildi. Suriye Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, görüşmede tarafların ortak ilgi alanına giren konuları ve iki ülke arasındaki stratejik ortaklıkları güçlendirmenin yollarını ele aldığı kaydedildi.


Görüşmede, Fransız şirketlerinin Suriye'de yeniden faaliyete geçmesi konusundaki hazırlığının da değerlendirildiği belirtilerek, Barrot’un ülkesinin Suriye'nin kalkınma, yeniden inşa, ekonomik toparlanma sürecini destekleme ve her alanda ortak iş birliğini güçlendirme konusundaki kararlılığını vurguladığı ifade edildi.





