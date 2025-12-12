Suriye'de devrim öncesine ait ödenmemiş vergilerin cezaları kaldırıldı

Suriye, iç savaş sonrası yürüttüğü reform sürecinde yeni bir adım atarak 2024 ve öncesine ait vergi ile harçlara yansıyan faiz, ceza ve gecikme zamlarını kaldırdığını duyurdu.
Suriye, iç savaşını bitirdikten sonra ekonomisini düzeltmenin arayışına girdi.
Suriye'nin yeni yönetimi, ekonomik alanda vatandaşları rahatlatan kararları üst üste açıklamaya başladı.
Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, 2024 ve öncesine ait vergi ve harçlara uygulanan faiz, ceza ve gecikme zamlarının Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kaldırıldığını duyurdu.
Vergi faizi ve cezalar siliniyor
Ayrıca mükellefler, vergilerini 31 Mart 2026'ya kadar ödemeleri halinde faiz ve ceza affının tamamından yararlanacak.
Mükelleflerin vergilerini 1 Nisan-30 Haziran 2026 tarihlerinde ödemeleri halinde ise yarısı oranında faiz ve ceza affından yararlanacağı belirtildi.