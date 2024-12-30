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Suriye'de hâlâ 112 bin kayıp var

Suriye'de hâlâ 112 bin kayıp var

04:0030/12/2024, Pazartesi
G: 30/12/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Suriye.
Fotoğraf : İsmail Çoktan. /
Suriye.

Esed rejimi tarafından gözaltına alındıktan sonra kendilerinden haber alınamayanların sayısının hala 112 bin 414 olduğu kaydedildi.

Suriye'de devrimin sürdüğü 14 yıl boyunca insan hakları ihlallerini raporlayan Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), dün yayınladığı raporunda, Esed rejimi hapishanelerinde olduğu tespit edilmiş 136 bin mahkum olduğunu ancak rejimin devrilmesinin ardından bunlardan yalnızca 24 bin 200'ünün çıkarıldığını bildirdi. Raporda, rejim tarafından gözaltına alındıktan sonra kendilerinden haber alınamayanların sayısının hala 112 bin 414'ünden haber alınamadığı kaydedildi. Suriye'nin çeşitli bölgelerinde öldürülmüş insanların cesetlerine ve toplu mezarlara ulaşıldığına dikkat çekilen raporda, bunun Esed rejimi tarafından sistematik bir katliam ve savaş suçu işlendiğinin delili olduğunun altı çizildi.



#Suriye
#Esed rejimi
#Baas rejimi

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