Yeni Şafak Zeynebiye Mahallesi'nde: Ayrışma yok kardeşlik var

Suriye'nin yeniden toparlanmaya başladığı bu dönemde, İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in çağrısı üzerine harekete geçen Suriye’deki iş birlikçileri, hassas bölgelerde mezhep çatışması çıkarmak için provokasyonlara başladı. Yeni Şafak, Şiilerin yoğun olduğu ve olayların yaşandığı iddialarının yayıldığı Şam'daki Zeynebiye Mahallesi ve Emevi Camii yakınındaki Rukiye Türbesi'nin olduğu bölgede halkla görüştü, bölgenin atmosferini yerinde tespit etmeye çalıştı. Rukiye Türbesi’nin güvenliğini sağlayan görevliler, ibadetlerin kesintisiz devam ettiğini ve bölgedeki yaşamın olağan seyrini koruduğunu belirtiyor. Zeynebiye Mahallesi sakinleri, türbelerin hassasiyetle korunduğunu vurgularken, mahallede kardeşlik ve dayanışma havasının hakim olduğunu söylüyor. Rukiye Türbesi’nin etrafında dolaşan provokatif söylentilere karşı ise mahalle sakinleri net: "Burada kardeşlik içinde yaşıyoruz. Herhangi bir sorun ya da olay olmadı. Huzur ortamımız devam ediyor." Bu ifadeler, türbelerin tarihsel ve dini öneminin, hem bölge halkı hem de ziyaretçiler için hassasiyetle korunduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.





SIKI GÜVENLİK ÖNLEMLERİYLE KORUNUYOR

Suriye’de yeni yönetim ülkenin tamamında kontrol sağlamaya çalışırken eski rejime bağlı gruplar, mezhep farklılıklarını da kaşıyan çeşitli provokasyonlara bel bağlamış durumda. Ancak bölge halkı tam aksine huzur içinde yaşadıklarının altını çiziyor. Ziyaret ettiğimiz Zeynebiye Mahallesi’nde halk günlük yaşantısına devam ediyor. Dükkanlar açık ve akşam geç saatlere kadar alışverişler devam ediyor. Şam merkezinin güney kısmında olan mahallede, Peygamber Efendimiz'in torunu ve Hz. Ali’nin kızı olan Hz. Zeynep’in kabri bulunuyor. Seyyide Zeyneb Türbesi, Şam’da en sıkı güvenlik önemlerinin alındığı noktalardan biri. Rejim döneminden kalma beton bariyerlerle türbenin etrafı kapalı. Caminin çevresini ve avlu kısmını yeni yönetime bağlı güvenlik güçleri koruyor. Türbenin içerisine girerken ise askerler silahlarını bırakıyor. Esed döneminde atanan türbe görevlileri ve türbedarlar ise halen görevlerine devam ediyor. Türbeye girişler serbest. Zeyneb ve Rukiye türbelerinde, türbedarlar etrafı sürekli silerek bakımını yapıyor. Çevre bakımını yapan görevliler gelen ziyaretçilere türbenin tarihini ve İslam’daki önemini anlatıyor. Zeynebiye Türbesi’nde görev yapan Türbedar Ali Allavi, 27 yıldır burada hizmet verdiğini ve bu dönemde güvenlik güçlerinin kendilerine destek olduğunu dile getirdi. Allavi, “Eskiden çok zorluk çekiyorduk, ancak şimdi ibadetlerimizi istediğimiz gibi yapıyoruz. Güvenlik görevlileri bize yardım ediyor, inancımıza uygun bir şekilde yaşıyoruz” açıklamasında bulundu.





TÜRKLERE ÖZEL KARŞILAMA

Zeynebiye Mahallesi girişinde yer alan dükkanlardaki esnaflar Türkiye’den geldiğimizi öğrenince bize meyve suyu ikram etti. Esnaf Tahir Eş Ağa, “Türkiye’de çok Suriyeli var. Siz bize kapınızı açtınız. Bu da benim size ikramım" diyerek misafirperverliğini gösterdi. Esnaf, Fethit Eltavil ise birlikte fotoğraf çekilmek isterken 'Biz sizleri çok seviyoruz" diyerek dükkâna davet etti.





KİMSENİN KİMSEYLE BİR SORUNU YOK

Zeynebiye Mahallesi’nde 50 yıldır yaşayan ve esnaflık yapan Salih Muradi, mahallede huzurun hâkim olduğunu belirterek, “Burada hiçbir olay olmadı. Mahalle büyükleri, her zaman birbirimize sahip çıkmamızı söylüyor. Türbe görevlileri hala işlerinin başında ve buranın düzenini koruyorlar. Artık daha rahat ibadet ediyoruz” dedi. Hasan Hatip ise yeni yönetimle birlikte ibadet özgürlüğünün arttığını ifade ederek, “Bize bu imkanları sağlayan yeni hükümeti burada istiyoruz. Hepimiz kardeşiz ve kimsenin kimseyle bir sorunu yok” şeklinde konuştu.



