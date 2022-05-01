Suriye'deki vahşetin görüntüleri: 27 katliam videosu daha var

Şam’ın Tadamon mahallesinde yaşanan katliama dair görüntüler tüm dünyada geniş yankı uyandırdı. The Guardian gazetesinin paylaştığı ve 41 kişinin öldürüldüğü görüntünün, aslında büyük bir vahşetin sadece bir parçası olduğu ortaya çıktı. Tadamon mahallesinde aynı ekip tarafından en az 288 kişinin katledildiği, o anlara ilişkin 27 görüntünün daha olduğu belirtiliyor. O dönem Tadamon mahallesinde yaşananlara şahitlik eden Suriyeli gazeteci Mattar İsmail, 2013 yılında mahalleyi ablukaya alan Esed rejiminin sistematik olarak insanları infaz ettiğini dile getirdi.

ORGANİZE KATLİAM

Yeni Şafak’a konuşan İsmail, katliamları şöyle anlattı: “Mahallede her gün insanlar ortadan kayboluyordu. Tadamon Mahallesi 15 güvenlik bölgesine ayrılmış, videoda insanları katleden Amjad Yusuf’un dahil olduğu 227. birim mahalleyi küçük gettolara çevirmişti. Hepsinin özel hapishaneleri vardı. Listeden seçtiklerini sırayla öldürüyorlardı. Amjad Yusuf gibi katiller rejim tarafından destekleniyordu. Ulusal Savunma Kuvvetleri Komutanı Fadi Sakr ve Komutan Bessam Rıcli gibi isimler doğrudan doğruya bu katliamlara ortak. Bölgede birlikte organize çalıştılar.”

BİRKAÇ GÜNE YAYINLAYACAĞIM

“The Guardian 41 kişinin olduğu videoyu seçmiş ama 27 video daha var. Kaybolan binlerce kişinin öldüğü kim bilir kaç katliam gerçekleşti. Ben Tadamon Mahallesi’nde yaşıyordum, kuşatmanın ilk ayları oradaydım. İnsanları gizli hapishanelere götürmeye başladılar. Sadece idamlardan bahsetmiyoruz. Tutuklulara yönelik taciz ve tecavüz gibi çok fazla ihlal yaşandı. Eşi ve çocuklarından haber alamadığı için bölgeye giden kadınlar tecavüze uğradı. O dönem sokak ortasında gerçekleşen idamlara ilişkin elimde görüntüler var. Birkaç gün içinde yayınlayacağım.”

REKLAM

Böyle ortaya çıktı

Dünya gündemine oturan görüntüler 3 yıl önce bulundu. Askere giden Suriyeli bir genç, rejim subayının bilgisayarını tamir ederken söz konusu görüntülere ulaştı. Bu görüntülerin tüm dünya tarafından bilinmesi gerektiğini düşünen genç, videoları Amsterdam Üniversitesi Soykırım Araştırmaları Merkezi’nden araştırmacılar Annsar Shahhoud ve Prof. Uğur Ümit Üngör’e ulaştırdı. Geçtiğimiz Şubat ayında iki akademisyen, görüntüler ve binlerce saatlik görüşmeden oluşan notları Hollanda, Almanya ve Fransa’daki savcılara teslim etti. Böylece katliamla ilgili yasal süreç başlatıldı.

DÜNYA Suriye'den korkunç görüntüler: Sarayın dibinde katliam