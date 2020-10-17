Suriye'den Ermenistan'a militanlar bu uçakla taşınıyor: Rejim uçağı Cham Wings, Erivan'a iniş yaptı

Daha önce Libya, Güney Sudan ve Kongo'dan militan toplayan Suriye rejimine ait Cham Wings Havayolları'na ait uçağın Erivan'a iniş yaptığı tespit edildi.
SURİYE'DEN MİLİTANLAR TAŞINIYOR
Cham Wings Havayollarına ait uçakla, Suriye'den Ermenistan ordusunu desteklemek için militanların getirildiği iddia ediliyor.
LİBYA'DA DA GÖRÜLMÜŞTÜ
Suriye havayolu şirketi Cham Wings daha önce Libya'ya da militan taşımıştı. Esed rejimi, Hizbullah, İran Devrim Muhafızları ve Rus güvenlik şirketi Wagner'e bağlı savaşçılar Libya'nın doğusundaki Bingazi kentine aynı havayolları ile getirilmişti.