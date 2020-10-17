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Dünya Suriyeden Ermenistana militanlar bu uçakla taşınıyor Rejim uçağı Cham Wings, Erivana iniş yaptı
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Suriye'den Ermenistan'a militanlar bu uçakla taşınıyor: Rejim uçağı Cham Wings, Erivan'a iniş yaptı

Suriye rejimine ait hava yolu şirketi Cham Wings, Suriye'den Ermenistan'a militan taşıyor. Daha önce de Libya, Sudan ve Kongo'dan militan toplayan Suriye rejiminin Cham Wings Havayolları'na ait uçağın Erivan'a iniş yaptığı tespit edildi. Cham Wings havayolu şirketi daha önce Esed rejimi, Hizbullah, İran Devrim Muhafızları ve Rus güvenlik şirketi Wagner'e bağlı savaşçıları Libya'ya taşımıştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cham Wings uçağının Şam'dan Erivan'a geldiği görüldü.
Cham Wings uçağının Şam'dan Erivan'a geldiği görüldü.

Daha önce Libya, Güney Sudan ve Kongo'dan militan toplayan Suriye rejimine ait Cham Wings Havayolları'na ait uçağın Erivan'a iniş yaptığı tespit edildi.

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SURİYE'DEN MİLİTANLAR TAŞINIYOR

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LİBYA'DA DA GÖRÜLMÜŞTÜ

Suriye havayolu şirketi Cham Wings daha önce Libya'ya da militan taşımıştı. Esed rejimi, Hizbullah, İran Devrim Muhafızları ve Rus güvenlik şirketi Wagner'e bağlı savaşçılar Libya'nın doğusundaki Bingazi kentine aynı havayolları ile getirilmişti.

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