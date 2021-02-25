Dünya Suriyeli gazeteciden "Esed İdlibe harekat düzenleyecek" iddiası
ORTADOĞU

Suriyeli gazeteciden "Esed İdlib'e harekat düzenleyecek" iddiası

Beşşar Esed rejimine verdiği destekle tanınan Suriyeli gazeteci Hosein Mortada, katıldığı bir canlı yayında rejim güçlerinin İdlib’e askeri harekat düzenleyeceğini iddia etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşşar Esed.
Beşşar Esed.

Suriye’de yaklaşık 10 yıldır devam eden iç savaşta Beşşar Esed rejimi siviller üzerinde yoğun baskı kurmuş, rejimin zulmünden kaçan milyonlarca Suriyeli Türkiye sınırına akın etmişti.

Yaklaşık 4 milyon Suriyeli insana kapılarını açan Türkiye, ülkenin batısında oluşan terör koridorunu engellemek ve sivillere yaşam alanı oluşturabilmek maksadıyla İdlib başta olmak üzere birçok noktaya askeri operasyon düzenledi.

Bölgenin terörden arındırılmasının ardından Suriyeli siviller burada yeni bir hayat kurma yolunda ilk adımı attı.

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Esed destekçisi gazeteci: Rejim İdlib'e harekat hazırlığında

Esed rejimine yakınlığıyla bilinen Hosein Mortada isimli gazeteci, ülkesinde yayın yapan bir haber kanalında çarpıcı iddialarda bulundu.

Mortada, yakın dönemde görüştüğü Esed’e bağlı kuvvetlerin başında yer alan Tuğgeneral Elias Ferhat’ın, “İdlib’i geri almak maksadıyla” askeri harekat hazırlığında olduğunu söylediğini belirtti.

Mortada, olası harekat sırasında “Türkiye’nin kendilerine kimyasal silah ile saldıracağını” da iddia etti.

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