Suriye'nin istikrarı bölgeye güven verir

Türkiye-ABD Suriye Çalışma Grubu toplantısı ABD’nin başkenti Washington’da düzenlendi. Toplantıya ilişkin Türkiye-ABD Ortak Açıklaması’nda, “Türkiye ve ABD, istikrarlı, kendisiyle ve komşu coğrafyasıyla barışık bir Suriye vizyonunu paylaşmaktadır” ifadesi kullanıldı. Açıklamada, Türkiye ve ABD heyetlerine Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Christopher Landau’nun başkanlık ettiği, Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal ve ABD’nin Ankara Büyükelçisi Thomas Joseph Barrack’ın da toplantıya katıldığı aktarıldı.