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Suriye'nin istikrarı bölgeye güven verir

Suriye'nin istikrarı bölgeye güven verir

04:0022/05/2025, Perşembe
G: 22/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Nuh Yılmaz
Nuh Yılmaz

Türkiye ve ABD'den ortak açıklama: Türkiye ve ABD, istikrarlı, kendisiyle ve komşu coğrafyasıyla barışık bir Suriye vizyonunu paylaşmaktadır. Washington’da düzenlenen Suriye Çalışma Grubu toplantısı sonrasında yapılan açıklamada, 'Terör örgütlerine barınak sağlamayan, istikrarlı ve birliğini haiz Suriye, bölgesel güvenlik ve refahı destekleyecektir" denildi.

Türkiye-ABD Suriye Çalışma Grubu toplantısı ABD’nin başkenti Washington’da düzenlendi. Toplantıya ilişkin Türkiye-ABD Ortak Açıklaması’nda, “Türkiye ve ABD, istikrarlı, kendisiyle ve komşu coğrafyasıyla barışık bir Suriye vizyonunu paylaşmaktadır” ifadesi kullanıldı. Açıklamada, Türkiye ve ABD heyetlerine Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Christopher Landau’nun başkanlık ettiği, Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal ve ABD’nin Ankara Büyükelçisi Thomas Joseph Barrack’ın da toplantıya katıldığı aktarıldı.


EVE DÖNÜŞE İMKAN VERECEK

Açıklamada, şunlar kaydedildi: “Türkiye ve ABD, Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunmasının önemini teyit etmektedir. Terör örgütlerine melce (sığınak) sağlamayan, istikrarlı ve birliğini haiz Suriye, bölgesel güvenlik ve refahı destekleyecektir.”


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