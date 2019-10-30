Dünya Suud rejimine İngiliz kalkanı
ORTADOĞU

Suud rejimine İngiliz kalkanı

Suudi Arabistan kraliyet ailesinin güvenliğini sağlayan 130 bin kişilik ulusal muhafız birliğinin İngiliz askerleri tarafından eğitildiği ortaya çıktı. 1964’te kurulan gizli İngiliz birliği, muhafız alayına askeri her konuda liderlik yaptı. Kilit askeri programında İngiliz askerlerin maaşları da Suudiler tarafından ödeniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Suudi Arabistan Kraliyet ailesinin güvenliğinden sorumlu 130 bin kişilik Ulusal Muhafız Birliği’nin İngiliz ordusu tarafından eğitildiği ortaya çıktı.
Suudi Arabistan Kraliyet ailesinin güvenliğinden sorumlu 130 bin kişilik Ulusal Muhafız Birliği’nin İngiliz ordusu tarafından eğitildiği ortaya çıktı.

İngiliz ordusunun, Suudi Arabistan silahlı kuvvetlerine yerleştirilmiş, emirlerini Suudi komutanlardan aldığına inanılan üst düzey bir askeri birime sahip olduğu ortaya çıktı. Daily Maverick adlı internet haber sitesinde Matt Kennard and Mark Curtis imzasıyla yayınlanan bir makalede İngiliz ordusunun, parlamento ve halktan gizlediği program kapsamında, 1964 yılından bugüne Suudi Arabistan’da görev aldığı ortaya çıktı. Buna göre Riyad’da bulunan İngiliz birimi, Suudilerin “iç güvenlik” konusunda eğitilmesini içeriyor. Haberde, Suudi Arabistan Ulusal Muhafızları’na (Saudi Arabian National Guard-SANG) yönelik İngiliz Askeri Misyonu, iktidardaki Suudi meclisinin (rejimi oluşturan yönetim kademesindeki aile mensupları) fiili koruma kuvvetini eğitiyor.

MAAŞLAR RİYAD’DAN

Haberde, İngiliz askerlerinin maaşları ve masrafları Suudi Arabistan Kraliyet ailesi tarafından ödendiği iddia ediliyor. İngiliz askerlerin eğitim verdiği Suudi Arabistan Ulusal Muhafızları (Saudi Arabian National Guard-SANG), hükümdar hanedanına sadık kabilelerden katılım gösterilen seçkin askerlerden oluşuyor. Ayrıca Suudi ordusundan ayrı olarak 130 bin kişilik bir kuvveti oluşturuyorlar. Temel görevleri ise rejimi herhangi bir darbeden korumak.

KİLİT ASKERİ PROGRAM

SANG’ın eğitimi, Suudi Arabistan’ı destekleyen İngiltere’nin kilit askeri programlarından biri. Bu program, yine Suudilerin de ödediği ve SANG’a askeri haberleşme teçhizatı ve eğitim sağlayan, 2 milyar euroluk “Sangcom” isimli gizli bir programla birlikte yürüyor. 2013 yılında Suudi Arabistan’a yapılan resmi ziyarette, Galler Prensi ve Cornwall Düşesi, İngiliz Askeri Misyonu (British Military Mission-BMM) SANG programının 50. yıldönümünü kutlamak için Riyad’daki SANG’ın merkezini ziyaret etmişti.

ASKERLER KİMDEN EMİR ALIYOR

Kraliyet rejimini korumak amacıyla ülkede bulunan İngiliz askerlerin emirleri kimden aldığı ise çelişkili bilgilere dayanıyor. İngiliz Hükümetinin resmi belgelerinde, askeri birliğin “İngiltere komutasında ve kontrolü altında çalıştığı” iddia edilse de aslında birliğin “Suud Kralı’ndan ve ilgili Suudi yetkilerden emir aldığı” haberde belirtiliyor.

ABD DE PETROLÜ KORUYOR

  • ABD askerleri
  • ABD’de Donald Trump yönetimi de geçtiğimiz aylarda, Suudi Arabistan’ın dev enerji şirketi Saudi Aramco’yu hedef alan füze ve SİHA saldırıalrı sonrası ülkeye büyük bir askeri güç konuşlandırdı. ABD ordusu tarafından Suudi Arabistan’a 3 bin asker, 2 savaş uçağı filosu, 2 Patriot füze bataryası, 1 hava seferi filosu, 1 Terminal Yüksek İrtifa Alan Savunma (THAAD) Sistemi gönderileceği belirtildi. ABD askeri misyonunun görevinin stratejik petrol rezervlerini korumak olduğu belirtildi.

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