Dünya Suudi Arabistan gizli yazılımla ABDdeki vatandaşlarını takip ediyor
ORTADOĞU

Suudi Arabistan gizli yazılımla ABD’deki vatandaşlarını takip ediyor

Suudi Arabistan’ın ABD’de bulunan vatandaşlarını, cep telefonlarından takip ettiği iddia edildi. İddia ise İngiliz basınından geldi. Habere göre, Suudi yönetiminin SS7 adlı mesajlaşma programının verilerini kullandığı ileri sürüldü.

Haber Merkezi DHA
Uzmanlar, bahsi geçen veriyi, gizlice izleme olarak değerlendirdi.
Uzmanlar, bahsi geçen veriyi, gizlice izleme olarak değerlendirdi.

Suudi Arabistan’ın kendi vatandaşlarının ABD’deki hareketlerini takip etmek için SS7 adlı bir mesajlaşma programını kullandığını ileri sürdü.

  • İddiaya göre, 2019 yılının Kasım ayından itibaren 4 aylık zaman diliminde, Suudi Arabistan’a kayıtlı cep telefonlarının ABD’deki yerlerini belirleyen veri kayıtları, bu program aracılığıyla elde edildi. Söz konusu verilerin, telekomünikasyon ve güvenlik uzmanlarına gösterdiğini belirtti.

Uzmanlar, bahsi geçen veriyi, gizlice izleme olarak değerlendirdi. Haberde, Suudi yetkililere ait olduğu ileri sürülen bu takip kayıt verilerinin milyonlarca olduğu ve eski bir mesajlaşma programı olan SS7’den elde edildiği öne sürüldü. Verilere göre, bir Suudi GSM operatörüne kayıtlı cep telefonu, ABD’deyken bir saat içinde 2 ile 13 kez arası yer bildiriminde bulunmuş.


ÖZEL YAZILIMLA AN BE AN TAKİP EDİLİYOR

SS7 adlı mesajlaşma programı, ‘yüklü olduğu cep telefonunun bulunduğu yerleri, dünyanın neresinde olursa olsun, GSM operatöründen cep telefonun kayıtlı olduğu ülkedeki GSM operatörüne bildiren’ bir yazılım.

Bu verilerin sayısı 4 aylık gibi bir zaman diliminde milyonları bulması haberde, 'cep telefonu sahibi Suudi vatandaşları gizlice takip ediliyor' şeklinde vurgulandı.

Suudi Arabistan ABD’de suç işleyen vatandaşlarını kaçırıyor
DÜNYA
Suudi Arabistan ABD’de suç işleyen vatandaşlarını kaçırıyor
Abone Ol Google News
90 bin mahkuma tahliye yolu

90 bin mahkuma tahliye yolu

İnfaz düzenlemesindeki kapsam dışı suçlar da belli oldu
Karantina sayısı artıyor

Karantina sayısı artıyor

​İstanbul'daki karantina yurdundan güzel haber geldi.
Tarihlerbelli oldu

Tarihler
belli oldu

​Bakanlık bin TL'lik yardımın detaylarını açıkladı.
Filistinli hastayı<br>yol kenarına attılar

Filistinli hastayı
yol kenarına attılar

​İsrail askerleri kontrol noktasından geçirmediler.
Liseliler <br>makine yaptı

Liseliler
makine yaptı

​Günde 100 bin maske üretecekler.
'Süper' destek

'Süper' destek

Üç kulüp Milli Dayanışma Kampanyası'na katıldı.
Avrupa'da en genç ölüm

Avrupa'da en genç ölüm

Belçika'da 12 yaşında bir çocuk koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.
Kapıları<br>açınca çok şaşırdık

Kapıları
açınca çok şaşırdık

Yurtta karantinaya alınan öğrenciler konuştu.
Tek bir vaka bile yok!

Tek bir vaka bile yok!

​İtalya bu kasabayı konuşuyor...
İlave tedbir

İlave tedbir

Merkez Bankası, koronavirüs nedeniyle bir dizi önlem daha aldı.
Çok geçmeden Meclis'e gelecek

Çok geçmeden Meclis'e gelecek

​Adalet Bakanı Gül, infaz düzenlemesine ilişkin açıklama yaptı.
81 ile yeni talimat

81 ile yeni talimat

Yemekler tek kullanımlık tabaklarla verilecek
Negatif çıktı

Negatif çıktı

​​Fenerbahçe'de sporcular dahil 65 kişiye yapılan test sonuçları açıklandı.
Maske yerine şnorkel

Maske yerine şnorkel

​Avrupa'da tıbbi ekipmanlara alternatif aranıyor.
Binlerce kişiye atama müjdesi

Binlerce kişiye atama müjdesi

A​tama sayıları Cumhurbaşkanı Erdoğan kararıyla belirlendi.
Ülker'den 20 bin<br>aileye gıda yardımı

Ülker'den 20 bin
aileye gıda yardımı

Koronavirüs salgınına ilişkin atılan adımları açıkladı
İstanbul'da<br>bir garip olay

İstanbul'da
bir garip olay

Kızgın müşteri etrafa tükürmeye başladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.