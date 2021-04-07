Dünya Suudi Arabistan Kabeye kabul edilecek ziyaretçi sayısını artıracak
ASYA

Suudi Arabistan Kabe'ye kabul edilecek ziyaretçi sayısını artıracak

Suudi Arabistan Kabe'ye kabul edilecek ziyaretçi sayısını artıracak

Suudi Arabistan, ramazan ayı süresince Mekke'de Kabe'nin de içinde bulunduğu Mescid-i Haram'a kabul edilecek günlük ziyaretçi sayısının umre için 50 bin kişiye, namaz kılanlar için de 100 bin kişiye çıkarılacağını duyurdu.

Haber Merkezi AA
Suudi Arabistan Kabeye kabul edilecek ziyaretçi sayısını artıracak
Arşiv

Suudi Arabistan'da Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi İşleri Genel Başkanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ramazan ayı boyunca Kabe'ye kabul edilecek ziyaretçi sayısına ilişkin yeni kararlar aldı.

  • Bu kapsamda, Mescid-i Haram'a ramazan boyunca günlük ziyaretçi sayısı umre için 50 bin kişiye, namaz kılanlar için de 100 bin kişiye çıkarıldı.

Karara göre, ramazan ayının ilk gününden itibaren umre yapmak veya namaz kılmak için Mescid-i Haram'ı ziyaret eden kişilerin Kovid-19 aşısı yaptırmış olması ve hükümetin salgın önlemleri kapsamında geliştirdiği "Tawakkalna" ile "Eatmarna" isimli elektronik uygulamalarından gerekli izin belgesini alması gerekiyor.

Suudi Arabistan, ramazan ayında Mekke'deki Mescid-i Haram ve Medine'deki Mescid-i Nebevi'de vakit, cuma ve teravih namazlarının kılınabileceğini, ülkedeki diğer camilerin de salgın tedbirlerine riayet edilerek açık olacağını duyurmuştu.

Umre ziyaretçileri için aşamalı normalleşme süreci

Geçen yıl salgın nedeniyle Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'de teravih namazları cemaatsiz kılınmıştı. Suudi Arabistan, Kovid-19 önlemleri kapsamında verilen yaklaşık 5 aylık aranın ardından 4 Ekim 2020'de ülkede yaşayanlar için umre ziyaretlerini yeniden başlatmıştı.

Kasım 2020'nin başından itibaren ise yurt içi ile yurt dışından umre ve ibadet için gelenlerin kabul edilmeye başlanacağı belirtilmişti.

Umre için 'bağışıklık kazanmış olma' şartı getirildi
DÜNYA
Umre için 'bağışıklık kazanmış olma' şartı getirildi
Abone Ol Google News
Şehit iddiasına yalanlama

Şehit iddiasına yalanlama

Gözlem noktası yakınlarında mayın patladığı iddia edildi.
Trabzonsporun galibiyetine engel oldu

Trabzonspor'un
galibiyetine engel oldu

​18 yaşındaki kaleci yaptığı kurtarışlarla maça damga vurdu.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepeden İmamoğlunun Engelleniyoruz çıkışına yanıt: İBB naylon karakterle algı yapıyor

100 bin kişilik deney sonuçlandı

100 bin kişilik deney sonuçlandı

​Kan grupları ile koronavirüs arasında bağlantı var mı?

​Vaka sayılarının hızlı yükselişi devam ediyor.

​İlahiyatçılar ve kanaat önderlerimden evde teravih değerlendirmesi.

Yeni Şafak ile<br>2021 Ramazan

Yeni Şafak ile
2021 Ramazan

​Çok az kaldı... 2021 Ramazan için hazır mıyız?
Bakan Kasapoğlu müjdeyi verdi

Bakan Kasapoğlu müjdeyi verdi

​Öğrencilerin gözü kulağı bu haberdeydi.

"Bilim Kurulu siyasi rant malzemesi değildir."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 104 amirale ağır sözler.

Meteoroloji<br>uzmanı uyardı

Meteoroloji
uzmanı uyardı

​Araçlarınızı perşembe günü kapalı yerlere almaya özen gösterin.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.