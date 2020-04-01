Suudi Arabistan ülke genelinde bağış kampanyası başlattı: Mekke’de iyilik

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını Suudi Arabistan’da da hayatı olumsuz etkiliyor. Ülkede şu zamana kadar 10 kişinin hayatını kaybettiği, bin 553 kişinin de ise salgın tespit edildiği açıklandı. Suudiler salgının daha fazla yayılmaması için belirli saatlerde sokağa çıkma yasağını ilan etti.
Herkesten bağış yapması istendi
Suudi Arabistan'da yasaktan etkilenen muhtaç aileler ve küçük saha işletme sahiplerine yardım amacıyla ‘Mekke’de iyilik’ adıyla bağış kampanyası başlatıldı. Mekke Valisi Prens Halid Faysal'ın koordine ettiği kampanyaya ülkedeki herkesten bağış yapmaları istendi. Suudi Arabistan'daki tüm şehirlerin valiliklerinde kampanyayla ilgili komiteler kurulmasına karar verildi. Yardım taleplerinin uzman bir ekip tarafından değerlendirileceği ve bağışların buna göre yapılacağı öğrenildi.