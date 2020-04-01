Dünya Suudi Arabistan ülke genelinde bağış kampanyası başlattı Mekkede iyilik
KORONAVİRÜS

Suudi Arabistan ülke genelinde bağış kampanyası başlattı: Mekke’de iyilik

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını Suudi Arabistan’ı da vurdu. On kişinin hayatını kaybettiği ve bin 553 kişinin ise enfekte olduğu ülkede, belirli saatlerde ilan edilen sokağa çıkma yasağından etkilenen aileler ve küçük saha işletme sahiplerine yardım amacıyla ‘Mekke’de iyilik’ adıyla bağış toplama kampanyası başlatıldı. Kampanyayı, Mekke Valisi Prens Halid el-Faysal hazırlanan bir çağrı metnini yayınlayarak başlattı. Mekke Valiliğinin resmi twitter hesabından yayınlanan metinde ülkedeki herkesin bağış yapması istendi.

Zeynep Karçığa Yeni Şafak
Mekke Valisi Prens Halid el-Faysal aynı zamanda Suudi Arabistan Merkez Hac Komitesi Başkanlığı da yapıyor.
Mekke Valisi Prens Halid el-Faysal aynı zamanda Suudi Arabistan Merkez Hac Komitesi Başkanlığı da yapıyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını Suudi Arabistan’da da hayatı olumsuz etkiliyor. Ülkede şu zamana kadar 10 kişinin hayatını kaybettiği, bin 553 kişinin de ise salgın tespit edildiği açıklandı. Suudiler salgının daha fazla yayılmaması için belirli saatlerde sokağa çıkma yasağını ilan etti.

Herkesten bağış yapması istendi
Suudi Arabistan'da yasaktan etkilenen muhtaç aileler ve küçük saha işletme sahiplerine yardım amacıyla ‘Mekke’de iyilik’ adıyla bağış kampanyası başlatıldı. Mekke Valisi Prens Halid Faysal'ın koordine ettiği kampanyaya ülkedeki herkesten bağış yapmaları istendi. Suudi Arabistan'daki tüm şehirlerin valiliklerinde kampanyayla ilgili komiteler kurulmasına karar verildi. Yardım taleplerinin uzman bir ekip tarafından değerlendirileceği ve bağışların buna göre yapılacağı öğrenildi.

Mekke Valisi Prens Halid Faysal, yardım kampanyasını hazırlanan çağrı metniyle duyurdu. Mekke Valiliğinin resmi twitter hesabından yayınlanan metinde ülkedeki herkesin bağış yapması istendi.

İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 12 bini geçti
DÜNYA
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 12 bini geçti

Hastaneden dönen doktor baba, kendisine koşan oğluna sarılamıyor
OYNAT 00:19
Hastaneden dönen doktor baba, kendisine koşan oğluna sarılamıyor
Suudi Arabistan'da koronavirüs (Covid-19) tedavisinde görevli bir doktor, mesai bitiminde evine girdiği anda oğlunun kendisine sarılmak için koştuğunu görünce, 'hayır, hayır' diyerek oğlunun bu isteğini geri çeviriyor. Ardından yere çöken babanın duygusal anları izleyenleri derinden etkiliyor.
Abone Ol Google News
Ücretsiz kolonyave maske dağıtımı başlıyor

Ücretsiz kolonya
ve maske dağıtımı başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: 2 ilden başlanacak.
180 milyon TLyi aştı

180 milyon TL'yi aştı

​Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya ​destek yağdı.
Konuşan yanar

Konuşan yanar

ABD'de tehdit skandalı: Hastaneler sağlıkçıları susturuyor
Müjdeli haber <br>04.00'da geldi

Müjdeli haber
04.00'da geldi

Hemen valizleri hazırlayıp yola koyuldular
İki dakikada <br>sonuç veriyor

İki dakikada
sonuç veriyor

​Koronavirüs tespitinde yeni süreç
Bari burada <br>siyaset yapmayın

Bari burada
siyaset yapmayın

Siyasi rant devşirme telaşına düştüler.
Koronavirüsün yayılmadığı 7 ülke

Koronavirüsün yayılmadığı 7 ülke

Beşi Afrika'da ikisi dış dünyaya kapalı.
Ünlü restoran<br> zinciri iflas etti

Ünlü restoran
zinciri iflas etti

73 şubesinde yaklaşık 2 bin kişi çalışıyordu.
Vatandaş faizsiz öteleme istiyor

Vatandaş faizsiz öteleme istiyor

'​Müşteri Bankaları' elini ne zaman taşın altına koyacak?
Yerli ilaç<br>6 aya hazır

Yerli ilaç
6 aya hazır

Enfekte hastalara verilebilecek yeni nesil ilaç geliştiriliyor.
Bir ülkeye<br> daha sıçradı

Bir ülkeye
daha sıçradı

​İlk Kovid-19 vakaları tespit edildi.
20'ye yükseldi

20'ye yükseldi

​İşgalci İsrail'de koronavirüs nedeniyle can kaybı 20'ye yükseldi.
Vaktimizi<br>okuyarak geçirelim

Vaktimizi
okuyarak geçirelim

Albayrak grubundan 'Evde kal' kampanyasına destek.
İtalya'da mafya<br>sokağa iniyor

İtalya'da mafya
sokağa iniyor

​Bazı çeteler dükkanlara saldırı hazırlığında.
Kampanyaya yardım yağdı

Kampanyaya yardım yağdı

Vatandaş seferber oldu. Türkiye 'Biz Bize Yeteriz' sloganı ile kenetlendi.
Trump: Acılı iki hafta olacak

Trump: Acılı iki hafta olacak

ABD'de 100 ila 200 bin kişi virüs nedeniyle hayatını kaybedebilir.
Hastaneden kaçtı

Hastaneden kaçtı

Kayseri'de karantinadan kaçan hastayı polis her yerde arıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.