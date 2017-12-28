Suudi Arabistan'da iki prens serbest bırakıldı

Suudi Arabistan'da 2015 yılında vefat eden Kral Abullah'ın iki oğlu serbest bırakıldı. Prens Meşhal ve Faysal bin Abdullah, yolsuzluk gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

Suudi Arabistan'da yolsuzlukla mücadele komitesi, aralarında 11 prens, dört bakan ve onlarca eski bakanın da bulunduğu çok sayıda kişiyi gözaltına almıştı.

İş adamı Talal da gözaltında

Ülkenin önde gelen işadamlarından Prens El Velid bin Talal de gözaltına alınanlar arasında yer alıyordu. Dünyanın en zengin iş adamlarından biri olan Talal'ın gözaltı altında tutulmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Financial Times gazetesi, serbest bırakılma karşılığında Prens Talal'ın 6 milyar rüşvet vermeyi reddettiğini öne sürmüştü.