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Dünya Suudiler misafirlerini gözetliyor
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Suudiler misafirlerini gözetliyor!

Suudiler misafirlerini gözetliyor!

Suudi Arabistan, canını ve güvenliğini kendisine emanet eden misafirlerini bile izleyip kayda alıyor. Riyad’da ikamet eden Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi ve hükümet ekibinin gizlice dinlenip görüntülendiği ortaya çıktı. Yemeli bir yetkili, “Hadi ve hükümet arasındaki görüşmeler özel birim tarafından özel cihazlarla kaydediliyor” dedi.

Hatice Saka Yeni Şafak
Suudi Arabistan'ın, Riyad’da ikamet eden Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi ve hükümet ekibini gizlice dinlediği ortaya çıktı.
Suudi Arabistan'ın, Riyad’da ikamet eden Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi ve hükümet ekibini gizlice dinlediği ortaya çıktı.

Suudi yetkililerin Riyad’da ikamet eden Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi ve hükümet ekibine yönelik casusluk faaliyetleri yaptığı ve telefonlarını dinlediği ortaya çıktı. Yemenli üst düzey bir yetkili, Yemen dosyasının yönetiminden sorumlu sözde Suudi Komitesi’ne bağlı bir izleme birimi olduğunu söyledi ve ekledi: “Bu birim Krallık’taki istihbarat görevlileri tarafından yönetiliyor. Riyad’da ikamet eden Yemenli yetkilileri izleme ve dinleme faaliyetleri için bir bilgi sistemi ve elektronik casus cihazlarına sahip. Cumhurbaşkanı Hadi ile hükümet yetkililerinin aralarındaki telefon görüşmelerini ve diğer iletişimleri dinliyorlar.”

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DİNLEDİKLERİNİ BİLİYORLAR

Yemenli kaynak, Cumhurbaşkanı Hadi ve hükümet ekibinin Suudi yetkililerin aramalarını gizlice dinlediğinin farkında olduğunun altını çizdi ve sözlerine şöyle devam etti: “Ülkedeki bir vali Cumhurbaşkanı Hadi’yi aradığında sorularına doğrudan yanıtlamadığını ve ona anlaşılmaz sinyaller verdiğini fark etmiş. Ardından söz konusu valiye, cumhurbaşkanlığı ve hükümetin iletişim sisteminin denetim altında olduğu ve Krallık istihbarat servisi tarafından telefonların dinlendiği bilgisi ulaştırıldı. Riyad’daki tüm Yemenli yetkililer önlem aldılar ve birçoğu herhangi bir iletişim aracı kullanmadığını belirtti.”

HER BİRİ İÇİN ÖZEL DOSYA VAR

  • Yemenli diplomat, Suudi İstihbarat Komitesi’nin ayrıca her bir Yemenli yetkili için özel dosyalar hazırlandığı söyledi ve ekledi: “ Riyad’a giren veya ikamet eden Yemenli diplomat, sivil, asker, aşiret lideri, gazeteci, aktivist ve herhangi bir şahsiyet için dahi Suudi komitesi tarafından özel dosyalar hazırlanıyor. Bu dosyalarda her birinin biyografisi, siyasi geçmişi, parti üyeliği ve katılımı bilgisi bulunuyor. Hatta her bir kişiliğin olumsuz, pozitif, güçlü ve zayıf yönleri bilgisi bulunuyor.

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Hükümet kuracağını açıkladı

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, Riyad’da resmi görüşmeler yapmayı sürdürüyor. Son olarak ABD’nin İran Özel Temsilcisi Elliott Abrams ile görüşmesinde İran’ın müdahalesiyle mücadele ve ülkeye barış getirmeye yönelik mevcut çabalar üzerine durdu. Hadi, ayrıca geçtiğimiz günlerde yeni bir hükümetin kurulması yönündeki çalışmaların hızlandırıldığını duyurmuştu. Hadi’nin açıklamaları, Riyad’da hükümeti kurmakla görevlendirilen Başbakan adayı Muin Abdulmelik, danışmanları ve meclis başkanlık heyetiyle yaptığı üç ayrı görüşmesinin ardından geldi.
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