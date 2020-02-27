Dünya Svalbarda tohum nakli
AVRUPA

Svalbard’a tohum nakli

Olası bir kıyamet senaryosuna karşı Norveç’te kurulan “Nuh’un Gemisi” lakaplı depodaki tohumların sayısı bir milyona yaklaştı. Depoya son olarak 36 farklı bölgeden 60 bin tohum daha gönderildi. Ancak uzmanlar, en az 2-3 milyon tohuma ihtiyaç olduğunu belirtiyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Norveç'teki Svalbard Takımadası'nda bulunan küresel tohum deposu.
Norveç'teki Svalbard Takımadası'nda bulunan küresel tohum deposu.

AMAÇ BİTKİ ÇEŞİTLİLİĞİNİN DEVAMI

Norveç’in kuzeyindeki Savalbard Takımadaları’nda bulunan ve olası bir kıyamet senaryosuna karşı bitki çeşitliliğini devam ettirmeyi amaçlayan depoya 60 bin yeni tohum gönderildi. Kuzey Kutbu’na yakın bir noktada olan Spitsbergen Adası’ndaki “Nuhun Gemisi” lakaplı depoda yaklaşık bir milyona yakın farklı meyve, sebze, ağaç ve yabani bitki tohumu bulunuyor.

Norveç'teki Svalbard Takımadası'nda bulunan küresel tohum deposu.

PRENS CHARLES’DAN KATKI

Toplam 36 farklı bölgeden gelen 60 bin tohuma, küresel ısınma konusunda yaptığı çalışmalarla bilinen İngiltere Kraliyet Ailesi üyesi Prens Charles’ın da katkı sağladığı belirtildi. Global Crop Çeşitlilik Vakfı’na bağlı deponun müdürü Stefan Schmitz iklim değişikliğinin Dünya üzerindeki biyolojik çeşitliliği hızla düşürdüğüne dikkati çekti.

Norveç'teki Svalbard Takımadası'nda bulunan küresel tohum deposu.

İHTİYAÇ EN AZ 2-3 MİLYON

Bitki tohumlarının yok olmadan korunması gerektiğinin altını çizen Schmitz, “Şu anda bu işlemi yapıyor olmamız iklim değişikliği ve gıda üretimi konusundaki çekincelerin ne boyutlara vardığını gösteriyor” diye konuştu. Schmitz, insan soyunun devamını garanti altına almak için en az 2-3 milyon arası tohuma ihtiyaç duyulduğunu da sözlerine ekledi.

2004’te kuruldu

  • Crop Trust deposu, olası bir nükleer savaş, küresel ısınma veya herhangi bir nedenle Dünya’daki canlı türlerinin yok olması senaryosu üzerine 2004 senesinde Almanya ve İskandinav ülkelerinin girişimleriyle kuruldu. 4,5 milyon tohum kapasitesine sahip depo, üç farklı dev katmandan oluşuyor. Depodaki ürünler eksi 18 derecede muhafaza ediliyor.

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