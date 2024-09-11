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Dünya

Talabani çevresini silahlandırıyor: Türkiye Irak ortaklığı rahatsız etti

Türkiye’nin Irak ile terörle mücadelede ortak hareket kararı ve PKK’nın Bağdat tarafından ‘yasaklı örgüt’ olarak tanımlanması KYB lideri Bafel Talabani’yi rahatsız etti. Süleymaniye'de PKK ile iş birliğini sürdüren Talabani’nin kendisine bağlı aşiret ve grupları silahlandırmaya başladığı öğrenildi. Bölgedeki TSK unsurları konuya ilişkin uyarıldı.

Burak Doğan
04:00 - 11/09/2024 Çarşamba
Güncelleme: 05:49 - 11/09/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Bafel Talabani
Bafel Talabani

Türkiye'nin Irak ile güvenlik iş birliği ve terörle mücadeleye dair imzaladığı mutabakat zaptının ardından terör örgütü PKK ve işbirlikçileri hareketlenmeye başladı. Terör örgütü PKK ile Süleymaniye'deki iş birliğini sürdüren Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) lideri Bafel Talabani’nin kendisine bağlı grupları silahlandırmaya başladığı öğrenildi.


ÜS BÖLGELERİNDE TEYAKKUZ

Irak’ın PKK’yı “yasaklı örgüt” olarak tanımlamasının ardından Irak'ın kuzeyindeki özerk yönetimin Türkiye ile yakın çalışmasını sindiremeyen Talabani yönetimi düşmanlığını silahlı harekete dönüştürme kararı aldı. Güvenlik güçleri tarafından oluşturulan rapor doğrultusunda ilgili kurumlara da resmi yazı gönderildi. Yazıda, Musul'da bulunan üs bölgemiz başta olmak üzere Irak'ta da yerleşik durumda olan personellerin ikaz edilmesi ve emniyet tedbirlerinin artırılmasına yönelik talimatlar verildi.


#Afganistan
#Asya
#Talabani
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