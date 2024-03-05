Tanklar Filistinli gencin üstünden geçti: Önce işkence ettiler sonra ezdiler

İşgalciler, bu sefer de sivillerin ellerini kelepçeleyip tanklar ve buldozerlerle üzerlerinden geçerek vahşice katlediyor. İsrail ordusunun 29 Şubat'ta Gazze Şehri'nin “Zeytun” mahallesinde kasıtlı olarak bir Filistinli genci öldürmesinin üzerine Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları İzleme ekibi (Euro-Med), olay yerinde incelemelerde bulundu. Görgü tanıklarına göre, Zeytun mahallesinde kasıtlı olarak üzerinden tankla geçilen Filistinli genç önce plastik kelepçeyle yere yatırıldı. Ardından tank ve buldozerle gencin bütün zerreleri ezildi. Filistinli gencin feryat ettiğini gördüklerini anlatan görgü tanıkları, ezilen gencin bedenindeki bütün organların parçalanması için olay yerinin yakınında bulunan kum zeminin üzerinden alınarak asfalta getirildiğini kaydetti.

BİR AİLEYİ YOK ETTİLER

Euro-Med tarafından 23 Ocak'ta da Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde İsrail tanklarının çadırları ezdiği de ortaya çıkarttı. Çadırları ezilen aileler arasında Ghanem ailesi bulunuyordu. Gece yarısı aile bireylerinin uyudukları esnada İsrail tankları tarafından baskına uğrayan ailede baba ve iki kız öldürülürken diğer 3 çocuk ve anne ağır yaralandı. 13 yaşındaki Amina Ghanem, “Gece yarısı uykudayken İsrail askerleri hiçbir uyarıda bulunmadan defalarca çadırımızın üzerinden geçti. Babam ve ablam tankın şiddetine dayanamadılar ve şehit oldular. Bazılarımız kurtuldu ama ben çok fazla baskıya maruz kaldığım için bedenimde ciddi hasarlar var” dedi. Görme yetisini neredeyse kaybettiğini söyleyen Ghanem, “Bu şekilde çok fazla çadırın tanklar tarafından ezildiğini" söyledi.

130'dan fazla toplu mezar

Euro-Med, İsrail'in ablukası altındaki Gazze'de düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin gömüldüğü 130'dan fazla toplu mezar belgelediklerini açıkladı. Euro-Med Başkanı Ramy Abdu, X platformundan yaptığı paylaşımda, "Euro-Med, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde 130'dan fazla toplu mezarı belgeledi" ifadelerini kullandı. Abdu, paylaşımında bir toplu mezar fotoğrafı da paylaşarak "buranın, İsrail soykırımının kurbanı olan Filistinlilere ait olduğunu ve Gazze'nin merkezindeki bir caddede yer aldığını" belirtti. Öte yandan İsrail'e ait savaş uçakları, Gazze'de Cibaliya Mülteci Kampı'nda daha önceki saldırılarda öldürülen yüzlerce Filistinlinin toplu olarak defnedildiği bir mezarlığı bombaladı. Gazze'nin kuzeyindeki Sivil Savunma Birimi Sorumlusu Ahmed el-Kahlut, bombardımanın etkisiyle burada gömülü olan naaşların toprak altından çıktığını ifade ederek, sivil savunma ekiplerinin, naaşları yeniden defnetmek için yoğun çaba gösterdiğini bildirdi. Öldürülen binlerce insan için mezarlıklarda yer bulamayan Gazze halkı cenazelerini toplu mezarlara gömmek zorunda.











