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Tayland 40 Uygur Türkü'nü Çin'e iade etti

Tayland 40 Uygur Türkü'nü Çin'e iade etti

12:2128/02/2025, الجمعة
DHA
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Tayland Başbakanı Paetongtarn Shinawatra.
Tayland Başbakanı Paetongtarn Shinawatra.

Tayland'da 11 yıldır tutuklu bulunan 40 Uygur Türkü Çin'e iade edildi. ABD Dışişleri Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler sınır dışı edilmeleri kınadı.

Tayland, 11 yıldır ülkede tutuklu bulunan 40 Uygur Türkü'nü sınır dışı ederek Çin'e gönderdi. Tayland Başbakanı Paetongtarn Shinawatra, ülkesinin uluslararası hukuka ve süreçlere uygun hareket ettiğini savundu.


ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Tayland'dan Uygur Türklerinin sınır dışı edilmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Tayland bir grup Uygur'u zorla Çin'e iade etti. Tayland'ın uzun süredir müttefiki olarak, uluslararası yükümlülüklerine aykırı olan bu eylemden endişe duyuyoruz. ABD bu eylemi kınamaktadır. Tayland hükümetini, Uygurlara onurlu bir şekilde muamele edilmesini ve haklarının korunmasını sağlamaya ve doğrulamaya çağırıyoruz" dedi.


Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) de Tayland'dan 40 Uygur Türkü'nün sınır dışı edilmesini kınadı.

#Tayland
#Çin
#Uygur Türkü

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