Tayland 40 Uygur Türkü'nü Çin'e iade etti

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Tayland'dan Uygur Türklerinin sınır dışı edilmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Tayland bir grup Uygur'u zorla Çin'e iade etti. Tayland'ın uzun süredir müttefiki olarak, uluslararası yükümlülüklerine aykırı olan bu eylemden endişe duyuyoruz. ABD bu eylemi kınamaktadır. Tayland hükümetini, Uygurlara onurlu bir şekilde muamele edilmesini ve haklarının korunmasını sağlamaya ve doğrulamaya çağırıyoruz" dedi.