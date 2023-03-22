|
Reklam
Reklam
Dünya

Tayland'da kafeste tek başına yaşayan goril için imza kampanyası

Bangkok'ta hayvanat bahçesindeki kafesinde 1983 yılından beridir tek başına yaşayan gorili özgürlüğüne kavuşturmak için kampanya yapılıyor.

17:29 . 22/03/2023 Çarşamba
DHA
Bua Noi'nin ögür kalması için imza kampanyası başlatıldı.

Bua Noi'nin ögür kalması için imza kampanyası başlatıldı.

Dünyanın en yalnız gorili olarak bilinen Bua Noi adlı goril, Tayland'ın başkenti Bangkok’taki bir alışveriş merkezinin içinde bulunan hayvanat bahçesindeki kafesinde, tek başına 30 yıldan fazla bir süredir yaşamına devam ediyor. Bua Noi’nin özgür kalması için bir web sitesinde başlatılan imza kampanyası 120 bin imzaya ulaştı. İmzaların 150 bine ulaşması halinde ‘en fazla imzalanan’ kampanyalardan biri olacağı vurguladı.

Sosyal yaşayan hayvanlar

Hayvanları koruma amacı taşıyan sivil toplum kuruluşu PETA, Bua Noi ile ilgili geçen yıl yaptığı bilgilendirme açıklamasında bu tip gorillerin, türlerinin diğer üyeleriyle birlikte gelişen sosyal hayvanlar olduğunu vurgulayarak buna rağmen onlarca yıl boyunca yalnız yaşadığını belirtti.


Kampanyalar sonuca ulaşmadı

Aralarında şarkıcı Cher ve aktris Gillian Anderson'ın da bulunduğu dünyanın dört bir yanındaki aktivistler, uzun süredir Bua Noi’nin hayvanat bahçesinden taşınması için kampanya yürütüyor ancak henüz bir sonuç alınmadı.

#Tayland
#Bangkok
#Bua Noi
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.