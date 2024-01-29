Teksas geri adım atmıyor

ABD Yüksek Mahkemesi'nin iptal kararına rağmen Teksas Valisi Greg Abbot'un, Meksika sınırına dikenli tel çekmeye devam edeceğini açıklaması üzerine başlayan gerginlik devam ediyor. Abbot'un emri üzerine, düzensiz göçmenlerin ABD'ye geçmek için çoğunlukla tercih ettiği Eagle Pass kentindeki sınır bölgesine konuşlanan Teksas Ulusal Muhafızları, gün boyunca bölgedeki nöbetini sürdürdü. ABD Senatosu’nda Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasındaki görüşmeler de, Cumhuriyetçilerin artan muhalefeti nedeniyle kritik bir noktaya geldi. Bazı Cumhuriyetçiler, Ukrayna'ya daha fazla yardım yapılabilmesi için sınır güvenliği konusunda bir anlaşmaya varılmasını şart koşuyor.





ELLER TETIKTE BEKLIYORLAR

Teknik olarak ABD ordusunun bir parçası olsa da emirleri doğrudan Texas Valisinden alan ulusal muhafızlar, federal ordu birliklerinin girişine izin vermedikleri Eagle Pass'taki Shelby Park bölgesinde, Rio Grande nehrinden düzensiz göçmenlerin geçme ihtimaline karşı elleri tetikte bekledi. ABD medyasına göre, İç Güvenlik Bakanlığı söz konusu bölgeye defalarca erişim talebinde bulunurken, Cumhuriyetçi eyalet, dün de mahkeme kararına uyacağına ve sınır güvenliğini federal orduya devredeceğine dair bir adım atmadı. Rio Grande nehrinin kenarındaki nöbetlerini karanlık bastıktan sonra da devam ettiren eyalet muhafızları, nehrin ABD kıyısını jeneratör yardımıyla devasa ışıklarla aydınlattı.





HEMEN SINIRI KAPATACAK

Teksaslı yetkililer şu ana kadar, sınır güvenliğini kendi imkanlarıyla koruma kararından geri adım atmazken, Washington yönetiminin söz konusu sınır yetki anlaşmazlığını çözme konusunda atacağı bir sonraki adım merak konusu oldu. Cumhuriyetçiler, sınır güvenliği konusunda eski Başkan Donald Trump'ın kısıtlayıcı politikalarının sürdürülmesi gerektiğini iddia ediyor. Mevcut başkan Joe Biden ise yaptığı açıklamada, "Müzakere edilen şey - eğer yasalaşırsa - ülkemizde şimdiye kadar sahip olduğumuz, sınırı güvence altına almak için en sert ve en adil reform dizisi olacak" ifadelerini kullandı. Biden ayrıca tasarının yasalaştığı takdirde kendisine sınırı kapatmak için acil durum yetkisi vereceğini, ve eğer bu yetki kendisine verilirse tasarıyı imzaladığı gün bunu kullanacağını sözlerine ekledi.





GÜNLÜK 4 BIN GÖÇMEN LIMITI

Reuters’in Beyaz Saray kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre yeni tasarı, ABD-Meksika sınırını yasa dışı yollardan geçen göçmenlerin günde 4 bini aşması halinde hızla Meksika'ya geri gönderilmelerini sağlayacak bir sınır dışı etme yetkisi oluşturuyor. Geçişlerin günde 5 bini geçmesi halinde ise sınır dışı etme yetkisinin kullanılması zorunlu hale gelecek. İstatistiklere göre, aralık ayında Meksika-ABD sınırından günde ortalama 9 bin 500’den fazla kişi geçmeye çalıştı. Biden’ın istediği finansman, bin 300 yeni sınır devriye görevlisi, 375 göçmenlik hakimi ve bin 600 iltica memuru istihdam edilmesi ile fentanil geçişini engellemek için 100 adet son teknoloji denetim makinesi alınması için kullanılacak.



