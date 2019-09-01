Dünya Teksasta silahlı saldırı
AMERİKA

Teksas'ta silahlı saldırı

ABD Polisi : En az 5 ölü, 20 yaralı var.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Amerikan medyasında yer alan haberlere göre saldırı, Teksas eyaletinin Midland ve Odessa şehirleri arasındaki bölgede yer alan bir alışveriş merkezi civarında yaşandı.

Söz konusu haberlerde, saldırganların kullandıkları araçlardan etraftaki insanlara rastgele ateş açtıkları bilgisi yer aldı.

Odessa kenti sözcüsü Devin Sanchez, saldırıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre en az 5 kişinin hayatını kaybettiğini ve 20'dan fazla kişinin de yaralandığını ifade etti.

  • İki farklı araç kullanan iki saldırganın yakalanması için hemen takibe başladıklarını kaydeden Sanchez, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini söyledi.
  • Saldırıyla ilgili olarak yerel halka güvenli yerlerde kalmaları çağrısı yapan polis, Texas Permian Basin Üniversitesinin de geçici olarak kapatıldığını bildirdi.
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