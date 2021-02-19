Teksas'taki kar felaketine rağmen Senatör Cruz tatile çıktı: İstifası isteniyor

ABD’de Demokrat Partililer, Teksas'taki tarihi kış fırtınası sebebiyle ısınma sorunu, su ve elektrik kesintisi yaşanmasına rağmen Meksika'nın Cancun şehrine tatile giden Teksaslı Cumhuriyetçi Senatör Ted Cruz, tepkiler üzerine geri döndü ve sorumluluğu bir nevi kızlarına yükledi.

Geri döndü ama özür dilemedi

Dün yaptığı yazılı açıklamada yolculuğunu 'açık bir hata' olarak nitelendiren Cruz, uçağa bindiği andan itibaren "Hata mı yapıyorum?" diye düşündüğünü söyleyip "Gitmemem gerekirdi" dedi. Okullar hava şartlarından dolayı tatil edildiği için kızlarının, arkadaşlarıyla tatile çıkmak istediğini anlatan Cruz, "İyi bir baba olmak istedim ve onlara eşlik ettim" dedi. Özür dilemeyen Cruz, "Ekibim ve ben yetkililerle irtibat halindeyiz. Elektriğimizin gelmesini, suyumuzun akmasını, evlerimizin ısınmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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Cruz döndükten sonra muhabirlere yaptığı açıklamada da aslında haftasonunu da orada geçirmeyi planladığını ama Teksas'ta olması gerektiğini hissettiği için geri geldiğini anlatan Cruz şunları söyledi: "Bu seyahat hakkındaki bağırış çağırışların, Teksaslıların asıl ilgilendiği gerçek meselelerin önüne geçmesini istemedim" dedi.