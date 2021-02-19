Dünya Teksastaki kar felaketine rağmen Senatör Cruz tatile çıktı İstifası isteniyor
AMERİKA

Teksas'taki kar felaketine rağmen Senatör Cruz tatile çıktı: İstifası isteniyor

ABD'nin Teksas eyaletinde görülen soğuk hava yaşamı felç etti. 4 milyon kişi elektriksiz kaldı, onlarca insan soğuk hava nedeniyle hayatını kaybetti. Eyalette büyük felaket yaşanırken, Teksaslı Senatör Cruz'un tatile giderken havalimanında çekilen fotoğrafı sızdı. İddiaları doğrulayan Cruz, tatile gitmek isteyen kızlarına eşlik ettiğini ama yanlış yaptığını söyleyerek, ABD'ye geri döndü. Büyük tepki toplayan olayın ardından Demokrat Partililer senatörü istifaya davet etti.

Haber Merkezi Diğer
Senatör Cruz'un tatile giderken çekilen fotoğrafı büyük tepki topladı.
Senatör Cruz'un tatile giderken çekilen fotoğrafı büyük tepki topladı.

ABD’de Demokrat Partililer, Teksas'taki tarihi kış fırtınası sebebiyle ısınma sorunu, su ve elektrik kesintisi yaşanmasına rağmen Meksika'nın Cancun şehrine tatile giden Teksaslı Cumhuriyetçi Senatör Ted Cruz, tepkiler üzerine geri döndü ve sorumluluğu bir nevi kızlarına yükledi.

Geri döndü ama özür dilemedi

Dün yaptığı yazılı açıklamada yolculuğunu 'açık bir hata' olarak nitelendiren Cruz, uçağa bindiği andan itibaren "Hata mı yapıyorum?" diye düşündüğünü söyleyip "Gitmemem gerekirdi" dedi. Okullar hava şartlarından dolayı tatil edildiği için kızlarının, arkadaşlarıyla tatile çıkmak istediğini anlatan Cruz, "İyi bir baba olmak istedim ve onlara eşlik ettim" dedi. Özür dilemeyen Cruz, "Ekibim ve ben yetkililerle irtibat halindeyiz. Elektriğimizin gelmesini, suyumuzun akmasını, evlerimizin ısınmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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  • Cruz döndükten sonra muhabirlere yaptığı açıklamada da aslında haftasonunu da orada geçirmeyi planladığını ama Teksas'ta olması gerektiğini hissettiği için geri geldiğini anlatan Cruz şunları söyledi: "Bu seyahat hakkındaki bağırış çağırışların, Teksaslıların asıl ilgilendiği gerçek meselelerin önüne geçmesini istemedim" dedi.

Teksas'ta kar hayatı felç etti
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Teksas'ta kar hayatı felç etti
ABD'nin Teksas eyaletinde görülen soğuk hava yaşamı felç etti. 4 milyon kişi elektriksiz kaldı. Şimdiye kadar 20'den fazla insan soğuk nedeniyle yaşanan kaza ve yangınlarda öldü. İnsanların yanı sıra barınma merkezlerindeki hayvanlar da öldü. Soğuktan kurtarılıp bir merkeze alınan kaplumbağaların bir kısmının ölüm tehlikesi bulunduğu bildirildi. Petrol üretimi yapılan eyalette dışarıya enerji satışı yasaklandı. Binlerce insan marketlere hücum etti, corona virüsün ilk günlerindeki boş raf manzaraları yeniden oluştu.


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