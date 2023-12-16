Temas Grubu Gazze’ye destek için Kuzey seferinde

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın da yer aldığı Gazze’de barış için çalışan İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Temas Grubu, ateşkes ve barışa destek için Norveç’in başkenti Oslo’da İskandinav ve Benelüks ülkeleri ile buluştu. Temaslar Gazze’de ateşkes çağrısı yapmayan AB içinde Filistin’i destekleyen ülkelerin sayısını artırmak bakımından da önem taşıyor. Temas edilen ülkelerden Danimarka, Finlandiya ve İsveç BM’de tutum değiştirerek ateşkes lehine oy kullanmıştı. Temas Grubu’nun yaptığı görüşme, söz konusu ülkelerin tutumunu pekiştirmek bakımından önem arz ediyor.





KAPSAMLI TEMASLAR YAPILDI

Temas Grubu’nun Oslo’da trafiği yoğundu. Grup, Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib, Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Løkke Rasmussen, Hollanda Dışişleri Bakanı Hanke Bruins Slot, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, İzlanda Dışişleri Bakanı Bjarni Benediktsson, Lüksemburg Dışişleri Bakanı Xavier Bettel, Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ve Finlandiya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Salovaara ile görüştü.





KUZEY ÜLKELERİ ÖNEMLİ

Temas Grubu ile görüşen İskandinav ülkeleri, geleneksel olarak kriz bölgelerine en çok insani yardım sağlayan ülkeler arasında yer alıyorlar. Uluslararası hukuk ve uluslararası insani hukuk konularında etkin ve aktif çalışan Benelüks ülkelerine ise Gazze’de yaşananlar konusunda İsrail’e karşı daha eleştirel bir tutum takınmaları talebinde bulunuldu.





İSLAMOFOBİ DE MASADA

Temas Grubu, kuzey ülkeleriyle yaptığı görüşmede Müslüman karşıtlığını konusunu da görüştü. Benelüks ülkelerinin, Temas Grubu’yla diyalog arayışında olması Gazze ve Filistin’de yaşanan zulme yönelik duyarlılığını artırdı. Temas Grubu, görüşmelerde barış, adalet ve kalıcı çözüm vurgusu yaparak barış sürecinin başlaması yönündeki çağrısı, sorunun bir an önce çözülmesine dair beklentinin dünyada giderek daha fazla yankı bulmasını amaçlıyor.





Güler yüzle karşılamaları yegane tesellimiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Gazze'den Türkiye'ye getirilen ve Ankara'da tedavi altına alınan çocukları ziyaretinin ardından paylaşım yaptı. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazze'den, savaşın içinden çıkmalarına rağmen bizi güler yüzle, samimiyetle, şarkılarla karşılayan çocuklarımız yegane teselli kaynağımız. Gözlerindeki korkunun, minik kalplerindeki acının dinmesini canıgönülden diliyor, Filistin topraklarında bir an önce barış ve güven ortamının tesis edilmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.



