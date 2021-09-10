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Temizlik zamanı

Yeni hükümetin kurulduğu Afganistan’da Taliban mensupları sokağa indi. Ekonomik yetersizlikler nedeniyle sağlanamayan temel hizmetler Taliban tarafından gönüllü olarak sağlanmaya başlandı.

Ayşe Mine Alioğlu Yeni Şafak
Temizlik zamanı
Kandahar Belediyesi öncülüğünde 16 ilçe belediye başkanı, yardımcıları, gazeteciler, STK temsilcileri ve bölge halkıyla şehir temizliği yaptı.

Yeni hükümetin kurulduğu Afganistan’da Taliban mensupları sokağa indi. Ekonomik yetersizlikler nedeniyle sağlanamayan temel hizmetler Taliban tarafından gönüllü olarak sağlanmaya başlandı. Kabil’de belediye başkanı yol çalışmalarına sahada eşlik ederken Taliban’ın ana merkezi durumundaki Kandahar’dan da ilginç görüntüler geldi.

  • Kandahar Belediyesi öncülüğünde 16 ilçe belediye başkanı, yardımcıları, gazeteciler, STK temsilcileri ve bölge halkıyla şehir temizliği yaptı. Ellerine aldıkları süpürgelerle temizlenmedik yer bırakmayan yetkililer, bu çalışmayı ülke geneline yaymayı amaçlıyor.

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