Teneffüste ana dil konuşulabilir

Almanya’nın Baden-Württemberg eyaletindeki bir ilkokulda 2 yıl önce teneffüste bahçede arkadaşıyla Türkçe konuştuğu için Türk kökenli üçüncü sınıf öğrencisine ceza verildi. Alman öğretmen kız öğrenciden ceza olarak “Okulda neden Almanca konuşuyoruz?” konulu bir yazı yazmasını istedi. Öğrencinin ailesi, yasal dayanağı olmadığı gerekçesiyle öğretmen ve okul hakkında dava açtı. Temmuz 2020’de yaşanan olaydan sonra süreç sonuçlandı.

2 YIL SONRA KARAR ÇIKTI

Yeni Şafak’a bilgi veren Baden Türk Okul Aile Birlikleri Dernekleri Federasyonu Başkanı Kemal Ülker, Freiburg İdare Mahkemesi’nin “teneffüs alanında ana dil konuşulabilir” sonucuna vardığını açıkladı. O tarihte 9 yaşında olan öğrencinin şu an liseye gittiğini anlatan Ülker, şunları söyledi:

REKLAM

ÇOK DİLLİLİK DESTEKLENECEK

“Haber medyada, kısmen ırkçı ve yabancı düşmanlığı içeren tartışmalara sebep oldu. Aile ve avukatı hakaret ve tehditlere maruz kaldı. Çok dilliliğin, çocukların dil kabiliyetini olumlu etkilediği bilimsel ve pedagojik açıdan kanıtlanmış olmasına rağmen öğrenciye ceza verilerek farklı bir yöntem denenmek istenmiştir. Bu kararın, çocuklar arasında çok dilliliğin daha fazla desteklenmesine katkıda bulunacağına inanıyoruz. Çocuklarımızın daha yetkin, özgüvenli ve başarılı bireyler olmaları, çok dilliliğin desteklenmesi ile mümkün olacaktır.”