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Dünya

Terör devleti İsrail'in gözaltı zulmü sürüyor: 4 bin 860'a yükseldi

Eli kanlı İsrail güçleri, gece boyu düzenlediği baskınlarda 14 Filistinliyi daha gözaltına aldı. 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 4 bin 860'a yükseldi.

13:37 - 30/12/2023 Cumartesi
AA
Arşiv
Arşiv

Filistin Esirler Cemiyeti ve Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Filistin Esir İşleri Heyetinden konuya ilişkin ortak yazılı açıklama yapıldı.


Açıklamada, İsrail güçlerinin gece boyunca El Halil, Nablus ve Ramallah'ın kuzeyindeki El-Celezun Mülteci Kampı başta olmak üzere Batı Şeria'nın çeşitli noktalarında 14 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.


İsrail'in Gazze'ye saldırılarını başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısının 4 bin 860'a çıktığı kaydedildi.


Açıklamada, İsrail güçlerinin Filistinlilerin evlerine düzenlediği gözaltı ve baskınlarda kötü muamele, darp, gözaltına alınanların ve ailelerinin tehdit edilmesi, öldürme amacıyla doğrudan ateş açma ve Filistinlilerin evlerini tahrip etme gibi ihlallerde bulunduğuna vurgu yapıldı.


İsrail güçlerinin, Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.




#İsrail
#Batı Şeria
#Gözaltı
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