Terör Devletinden ilhak için son adım: UNRWA'ya kilit vuracak

İşgalci güç İsrail, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki faaliyetlerini sonlandırması kentteki yerleşkelerini boşaltması için verdiği süre bugün doluyor. İsrail Meclisi, Ekim 2024'te UNRWA'nın işgal altındaki Doğu Kudüs'ün yanı sıra İsrail'deki faaliyetlerine son verilmesini öngören yasa tasarısını kabul etmişti. Kabul edilen işgal ve ilhak yasasının yürürlük tarihi ise 30 Ocak olarak belirlenmişti.

Baskınlar düzenleyebilir

İsrail'in UNRWA'ya verilen sürenin dolmasıyla BM kurumunun başta Doğu Kudüs'teki merkez yerleşkesi olmak üzere diğer ofislerine baskınlar düzenlemesinden ve arazilere el koymasından endişe ediliyor. Bu sebeple kuruma ait önemli belgelerin, zarar görmemesi ve dijitalleştirilmesi için Ürdün'ün başkenti Amman'a taşındığı ve ihtiyaç duyulmayan belgelerin imha edildiği belirtildi. Öyle ki UNRWA'nın Doğu Kudüs'teki yerleşkesine ilişkin bir toplu konut projesinin de devreye alınmak istendiği biliniyor.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜME DARBE

İsrail'de aşırı sğcı Siyonist yapılar, UNRWA'nın varlığıyla Filisitin devletinin kurulması arasında bağ kuruyorlar. BM kurumunun, yerinden edilen milyonlarca Filistinli mülteciye geri dönüş umudu verdiğini savunan Siyonist yapılar, UNRWA'nın faaliyetlerine son vererek, iki devletli çözümü tamamen yok etmeyi hedefliyor. Böylece, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'nın önündeki son engeli de kaldırmak isteniyor.

FELAKETE SEBEP OLUR

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Filistin halkının tüm hayatları boyunca tanıdıkları UNRWA'ya yöneldiğini belirterek, "Ajansın operasyonlarının kısıtlanması ateşkesi baltalar" uyarısında bulundu. Lazzarini, Filistinlilerin hayatları boyunca tanıdıkları ve güvendikleri UNRWA gibi kurumlara yöneldiğine işaret ederek, "Bu süreçte Ajansın operasyonlarının kısıtlanması ateşkesi baltalar, Gazze'nin toparlanma ve siyasi geçiş sürecini sabote eder" ifadesini kullandı.

MİLYONLARCA FİLİSTİNLİNİN UMUDU

UNRWA'nın 2023 verilerine göre, işgal altındaki Batı Şeria, Gazze Şeridi, Ürdün, Lübnan ve Suriye'deki kamplarda yaklaşık 6 milyon Filistinli mülteci bulunuyor. İsrail'in işgali altında 19'u Batı Şeria, 8'i Gazze Şeridi olmak üzere UNRWA'nın hizmet verdiği 27 Filistinli mülteci kampı bulunuyor.

ABD BMGK'da yalnız kaldı

İsrail Meclisinin, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) faaliyetlerini kısıtlamasına destek vererek, UNRWA'yı kapatmanın İsrail'in "egemen kararı" olduğunu savunan ABD, BM Güvenlik Konseyi (BMGK) üyelerinin ajansın faaliyetlerine yoğun destek mesajlarının arasında yalnız kaldı. Başta daimi üyeler İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin olmak üzere Konseyin geri kalan tüm üyeleri UNRWA'nın faaliyetlerini kesintiye uğratacak hiçbir gerekçe olmadığına işaret ederek, İsrail'in kararını kınadı.







