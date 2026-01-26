Terör örgütünün ideolojik üssü Şark Üniversitesi

Burada okuyan örgüt sempatizanları gündüz ideolojik eğitim alıp akşam kontrol noktalarında halkı gasp ediyordu. İşgal döneminde Şark yeni adıyla Fırat Üniversitesi yeni Rektörü Ahmet Al Afdal, üniversitedeki durumu Yeni Şafak’a anlattı. “Yaptığımız incelemelerde ‘devrimci gençlik’, terör kadroları ve eş başkanlık sisteminin olduğunu gördük” diyen Al Afdal, şöyle konuştu: “Bir eş başkan vardı ve üniversiteyi yönlendiren bir kadro bulunuyordu. Güçlü bir dış müdahale vardı. Bazı öğrencilerin özel dersleri vardı, bazıları bu özel toplantılardan uzaktı. Bazıları üst düzey görevlerde yetki almak üzerine yetiştiriliyordu. Bazı fikirler öğretiliyordu; bu fikirlerin Kandil ve PKK ile bağlantılı olduğu herkes tarafından biliniyordu. Üniversitenin genel mesajında ideolojik bir yönlendirme vardı.”