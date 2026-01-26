Terör örgütünün ideolojik üssü Şark Üniversitesi

Rakka’da terör örgütü YPG/SDG’den temizlenen üniversiteye giren Yeni Şafak, örgütün ideolojik üssü niteliğindeki binayı inceledi. SDG’nin terör kampı gibi kullandığı binada, çoğunlukla örgüt sempatizanlarının eğitim aldığı öğrenildi. Üniversitenin öğrenci yurtlarının duvarları terörist elebaşı Öcalan’ın posterleriyle doluydu. Öğrenci yurtlarında askeri kamuflajlar, elebaşı Öcalan’ın ve terör elebaşlarının hikâyeleriyle dolu kitaplar, PKK’nın sloganlarının yer aldığı pankartların bulunuyordu.
Terör örgütü YPG/SDG’den temizlenen Rakka’da, Şam yönetimi keşif çalışmalarını sürdürüyor. Rakka’daki bütün kamu kurumlarında örgütün terör faaliyetlerinin izi görülüyor. Örgütün ideolojik yapısının temellerinin atıldığı kurumlardan biri de eski adıyla Şark yeni adıyla Fırat Üniversitesi. SDG, burada adeta üniversite değil terör kampı kurmuş. Akademik yapısından müfredata, öğrencilerden üniversite çalışanlarına kadar her şey örgütün sapkın ideolojilerine hizmet edecek şekilde dizayn edilmiş.
YURTLARDA SİLAH VARDI
Yeni Şafak ekibi teröristlerden alınan Şark Üniversitesi’ne girdi. SDG’nin bölgeyi işgalinden bu yana üniversitede çoğunlukla örgüt sempatizanları düzenli eğitimler alıyordu. Yalnızca ideolojik eğitimler değil silah kullanımı, bomba düzeneği yapımı gibi terör faaliyetleri için de eğitimler veriliyordu. Aynelarab’dan yetiştirilmek üzere teröristler buraya getiriliyor, üniversitenin kampüsü içerisindeki öğrenci yurtlarında kalıyordu.
SALDIRGANLARI BURAYA GETİRDİLER
İsmini vermek istemeyen bir üniversite çalışanı, örgütün üniversiteyi nasıl karargaha çevirdiğini şu sözlerle anlattı: “Yurtlarda silah olduğunu biliyorduk ama bunu açıkça bize göstermiyorlardı. Gizlenmiş asker öğrenciler vardı. ‘Devrimci gençlik’ mensubu gençlerdi. Parti bayrakları ve kitaplar vardı. Etraflarında askeri kıyafetler vardı. Bu askeri kıyafetleri giyen öğrenciler vardı. Dolapların içinde Rus yapımı silahlar, cephane ve şarjörler bulunuyordu. Yaklaşık üç ay önce Karamah el-Gassaniyye tarafında ‘Cabuna’ adlı bir noktaya saldırı oldu. Yaklaşık 40 kişi getirildi ve bir ay boyunca yurtta kaldılar. Yanlarında ağır silahlar da vardı ve bu silahlar yaklaşık iki ay boyunca orada tutuldu.”
ELEBAŞININ POSTERLERİ ODALARDA
Yeni Şafak ekibi üniversitenin arşivlerini, dersliklerini ve öğrenci yurtlarını gözlemleyerek örgütün terör faaliyetlerini yerinde inceledi. Üniversitenin öğrenci yurtlarının duvarları terörist elebaşı Öcalan’ın posterleriyle doluydu. Bu öğrenci yurtlarında askeri kamuflajlar, terörist Öcalan’ın ve terör elebaşlarının hikâyeleriyle dolu kitaplar, PKK’nın sloganlarının yer aldığı pankartlar bulunuyordu.
Gündüz öğrenci akşam gaspçı
- Burada okuyan örgüt sempatizanları gündüz ideolojik eğitim alıp akşam kontrol noktalarında halkı gasp ediyordu. İşgal döneminde Şark yeni adıyla Fırat Üniversitesi yeni Rektörü Ahmet Al Afdal, üniversitedeki durumu Yeni Şafak’a anlattı. “Yaptığımız incelemelerde ‘devrimci gençlik’, terör kadroları ve eş başkanlık sisteminin olduğunu gördük” diyen Al Afdal, şöyle konuştu: “Bir eş başkan vardı ve üniversiteyi yönlendiren bir kadro bulunuyordu. Güçlü bir dış müdahale vardı. Bazı öğrencilerin özel dersleri vardı, bazıları bu özel toplantılardan uzaktı. Bazıları üst düzey görevlerde yetki almak üzerine yetiştiriliyordu. Bazı fikirler öğretiliyordu; bu fikirlerin Kandil ve PKK ile bağlantılı olduğu herkes tarafından biliniyordu. Üniversitenin genel mesajında ideolojik bir yönlendirme vardı.”
Eğitimi yeniden canlandıracağız
- Öğrenciler arasında uyuşturucunun yayılmaya çalışıldığını söyleyen Al Afdal, “2015’ten sonra, DEAŞ’ın çıkışından sonra bu üniversiteyi kurmaya başladılar. Amaçları, eğitimi yönetebildiklerini göstermekti. Bana göre bu konuda başarısız oldular. 2015’te Rakka’dan çıktım, geri döndüğümde hizmetler, tarım, sulama gibi alanlarda hiçbir gelişme görmedim. Durum çok kötüydü. Halk yoksulluk ve büyük sıkıntı içindeydi. Rakka’daki Fırat Üniversitesi öğrencileri bu üniversitede okumadı. Devlet üniversitelerine gittiler. Eğitim tamamen çökmüştü. Biz yükseköğretim olarak fakülteleri yeniden açmaya kararlıyız. Rakka’ya geri dönüp altyapıyı, laboratuvarları kuracağız. Şam, Halep, Deyrizor, Hama, Lazkiye ve Humus’ta okuyan Rakkalı öğrenciler geri dönecek” dedi.
Kaçarken arşivi yaktılar
Suriye ordusunun Rakka’ya girmesiyle birlikte kaçan teröristler üniversitenin arşivini de yaktılar ve içerisindeki örgütün ideolojik kitaplarını çaldılar. Hatta arşivin içindeki Kuran-ı Kerimleri, Tefsir kitaplarını ve birçok dini kitabı ateşe verdiler.