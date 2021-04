​Terörist Abdi’yle her gün görüşmüş: PKK eğittiğimiz en iyilerden Terörist Abdi’yle her gün görüşmüş: PKK eğittiğimiz en iyilerden Trump döneminde ABD’nin Suriye’de görevli en üst düzey bürokratı eski Büyükelçi William Roebuck, terör örgütü PKK/SDG için “eğitip donattığımız en iyi grup” dedi. Teröristlerle düzenli olarak bir araya geldiğini anlatan Roebuck, “Bazen her gün buluşurdum. Duruma göre bazen General Mazlum’la (terörist Ferhat Abdi Şahin’den bahsediyor) günde birkaç kez görüştüm” dedi.

Haber Merkezi 02 Nisan 2021, 00:00 Son Güncelleme: 02 Nisan 2021, 04:31 Yeni Şafak