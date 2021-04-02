Dünya Terörist Abdiyle her gün görüşmüş PKK eğittiğimiz en iyilerden
AMERİKA

​Terörist Abdi’yle her gün görüşmüş: PKK eğittiğimiz en iyilerden

Terörist Abdi’yle her gün görüşmüş: PKK eğittiğimiz en iyilerden

Trump döneminde ABD’nin Suriye’de görevli en üst düzey bürokratı eski Büyükelçi William Roebuck, terör örgütü PKK/SDG için “eğitip donattığımız en iyi grup” dedi. Teröristlerle düzenli olarak bir araya geldiğini anlatan Roebuck, “Bazen her gün buluşurdum. Duruma göre bazen General Mazlum’la (terörist Ferhat Abdi Şahin’den bahsediyor) günde birkaç kez görüştüm” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Terörist Abdi’yle her gün görüşmüş: PKK eğittiğimiz en iyilerden
Terörist Ferhat Abdi Şahin’den “General” diye söz eden Roebuck, Barış Pınarı Harekatı’nın da ABD ile PKK arasında gerilime neden olduğunu söyledi.

Donald Trump döneminde ABD’nin Suriye’de görev yapan en üst düzey bürokratı olan, terör örgütü PKK ile Barzani’nin birleşmesi için görüşmeleri organize eden eski Büyükelçi William Roebuck, ABD kanalı CBSNEWS’ye ilginç açıklamalarda bulundu. Çalışmaları konusunda bilgiler veren Roebuck, Suriye’de görevinin ‘yerel ortak’ dediği PKK/YPG ile ilişkileri sağlamak olduğunu söyledi. Teröristlerle düzenli olarak bir araya geldiğini aktaran Roebuck, “Bazen her gün buluşurdum. Duruma göre bazen General Mazlum’la (terörist Ferhat Abdi Şahin’den bahsediyor) günde birkaç kez görüştüm” dedi.

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“HARİKA ORTAKLAR”

  • Suriye’de İngiltere, Fransa, İtalya ve Almanya’nın kendilerine destek verip Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin ise fon sağladığını söyleyen Roebuck, PKK/SDG’li teröristlere de övgüler yağdırdı. Eski Büyükelçi “Konuştuğum ABD Özel Kuvvetleri mensupları, eğitip donattıkları en iyi grup olduklarını söylüyor. Onlar güvenliğimizin belkemiğiydi. Harika ortaklardı. Ordumuzla sorunsuz çalıştılar” diye konuştu.

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İLİŞKİLERİ ZOR KURTARMIŞ

PKK/SDG’lilerin siyasi talepleri ve meşruiyet arayışları olduğunu, bunun için de ABD ile ilişkiyi sürdürmek istediklerini vurgulayan Roebuck, Trump’ın Suriye’den çekilme kararından sonra örgütle ilişkilerde gerilim yaşadıklarını söyledi. Roebuck, “SDG ile ilişkilerimiz üzerinde baskı yarattı. General Mazlum ile inanılmaz derecede zorlu toplantılar yaptım. Büyükelçi Jeffrey de Mazlum ile bazı zorlu toplantılar yaptı. Washington’a döndüğümüzde, başkan biraz rotayı tersine çevirdi ve Suriye’nin kuzeydoğusunun yaklaşık yarısında varlığımızı kurtarmayı başardık. SDG ile ilişkimizi kurtardık” ifadelerini kullandı. ABD’li temsilci, Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı’nı da eleştirdi. Türkiye’nin terörden arındırdığı Tel Abyad’ta demografik temizlik yapıldığını öne süren Roebuck, şehirdeki Kürtlerin göçe zorlandığı iftirasını attı.

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