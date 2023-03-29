Terörle omuz omuza

Irak’ın kuzeyinde düşen helikopterle ilgili soru işaretleri hâlâ giderilemezken, helikopter enkazından çıkan teröristler için taziye mesajı yayınlayan ABD öncülüğündeki sözde DEAŞ’la Mücadele Koalisyonu’ndan skandal bir paylaşım daha geldi. Türkiye’nin de dahil olduğu ABD öncülüğündeki Birleşik Ortak Görev Gücü-Doğal Kararlılık Harekâtı (CJTFOIR), Twitter hesabından ABD askerinin PKK/YPG/SDG’li teröristle omuz omuza durduğu fotoğrafı paylaştı. Bölgedeki terör yapılanmasına destek veren ve hem koalisyon hem de NATO müttefiki olan Türkiye’nin terör örgütüne karşı duruşunu dikkate almayan ABD ve CJTFOIR, helikopterde ölen teröristlerle ilgili taziye mesajı yayımlamıştı. Koalisyonun bir diğer ortağı Fransa da teröristlere onur madalyası vermişti.

BİRLİKTELİĞİMİZ BOZULMAYACAK MESAJI

Twitter hesabından yapılan skandal paylaşımda, ABD ve PKK/YPG arasında birliktelik vurgusu da yapıldı. Yayınlanan mesajda, “Koalisyon güçlerine ve SDG (PKK/YPG) ortaklarımıza yapılan saldırılar ortak kararlılığımızı caydıramayacak. Bu gibi dikkati bozan hususlar bölgedeki birleşik ilerlememizi durdurmayacak” ifadeleri kullanılarak, adeta terör örgütüne övgü düzüldü.

3 MAYMUNU OYNADILAR

Helikopterin düştüğü Kuzey Irak ile Suriye’nin kuzeyinde hava sahasını kontrol eden ABD öncülüğündeki sözde CJTFOIR, olayın üstünü örtmüştü. Resmi ortağı olan Türkiye ile bilgi paylaşmaya yanaşmayan koalisyon, helikopterin kime ait olduğu, nereden kalktığı, hangi rotayı izlediği, kalkış iznini kimin verdiği, daha önce kaç uçuş gerçekleştirdiği, pilotların kim olduğu ve uçuş lisansını kimden aldığı konusundaki sorulara cevap vermemişti. Terör örgütü PKK’nın açıklamasına rağmen gelişmiş radar sistemleriyle bölgede kuş bile uçurtmayan ABD, düşen ikinci helikopterle ilgili de soruları yanıtsız bıraktı.

TERÖRİSTLER İÇİN TAZİYE

Helikopterlerle ilgili Türkiye’ye bilgi vermekten kaçınan ABD öncülüğündeki koalisyon, ölen teröristler için taziye mesajı yayınladı. Koalisyonun resmi Twitter hesabından terörist başı Mazlum Kobani’nin “DEAŞ’a yönelik ortak eylem programı kapsamında Kürdistan Bölgesi’ne gitmekte olan birlik komutanı Şervan Kobani’nin de aralarında bulunduğu 9 savaşçımız şehit düştü...” yazılı mesajı retweet edilerek şu ifadeler kullanıldı: “Kısa bir süre önce helikopter kazasında hayatını kaybeden Müşterek Görev Gücümüzde yer alan SDG kahramanlarının yakınlarına içten başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz.”

MADALYA TAKTILAR

Irak’ta düşen helikopterin üreticisi olan, fakat Türkiye’nin talebine rağmen helikopterin kime ne şartlarda verildiğini açıklamayan Fransa’dan da geçtiğimiz günlerde rezalete imza atmıştı. PKK-YPG’nin Suriye uzantısı SDG elebaşlarından Nuri Mahmud ile silahlı kadın yapılanmasının tepe isimlerinden Rüksan Muhammed’e Fransa Senatosu tarafından “Onur Madalyası” verildi. Teröristler, Nevruz resepsiyonu kapsamında senatonun davetlisi olarak Fransa’nın başkentine gitti. PKK-YPG’nin DEAŞ’a karşı fedakarca bir mücadele verdiğini ve bunun çok değerli olduğunu belirten Fransız Senatör Pierre Laurent, Afrin’e bağlı Cinderesi beldesinde Nevruz günü öldürülen 4 kişi için de başsağlığı dileğinde bulundu.







