Texaslılar 43 binden fazla 'maymun komşu'ya savaş açtı

Biyomedikal firması Charles River Laboratories, Houston kentindeki Brazoria County'de iki kilometrekarelik arazi satın almıştı. Şirket, buraya inşa edeceği tesise yaklaşık 43 bin 200 maymunu yerleştirmeyi planlıyor.





Merkezi Massachusetts eyaletinde yer alan biyomedikal firması, maymunları araştırma için ilaç şirketlerine, üniversitelere ve biyoteknoloji şirketlerine satıyor.

ABD Tarım Bakanlığı'nın verilerine göre şirket, 6 eyalette toplamda 19 bin maymunun tutulduğu özel tesislere sahip.





Ancak firmanın yeni açmayı planladığı tesis, arsa değerlerini düşüreceği ve salgın hastalığa yol açacağı endişesiyle bölge sakinlerinden tepki topluyor.

PETA plana karşı çıkıyor





Biyomedikal araştırmaların ayrılmaz bir parçası olan primatlar, hastalıkların anlaşılmasında, ilaçların geliştirilmesinde ve hatta COVID-19 aşılarının test edilmesinde önemli roller oynadı.





Ancak potansiyel yeni komşuları, hastalıkların yayılması ve atık yönetimiyle ilgili endişeler de dahil olmak üzere gerçek risklerin, bilimsel ilerlemelerin faydalarından daha ağır bastığını savunuyor.





Bölge sakinleri, firmanın projesini engellemek için eylülde Houston Hayvanat Bahçesi ve Hayvanlara Etik Muamele İçin Mücadele Edenler'le (PETA) iletişime geçti.





PETA, aralarından bölge sakinleri ve yetkililerinin yer aldığı 4 binden fazla kişiye mesaj göndererek, şirketin tesis projesine izin vermemelerini istedi.





PETA'dan Lisa Jones-Engel, böyle bir tesisin salgın hastalık riskinin yanı sıra üreteceği atıklarla su kaynaklarını ve toprağı da kirleteceğini söyledi.



