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Dünya

The Wall Street Journal muhabirine gözaltı kararı

Rus istihbaratı, muhabir olarak görev yapan ABD'li gazeteciyi casusluk şüphesi ve devlet sırrı oluşturan bilgiler topladığı gerekçesiyle gözaltına aldı.

12:10 . 30/03/2023 Perşembe
AA
The Wall Street Journal - Evan Gershkovich

The Wall Street Journal - Evan Gershkovich

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), ABD merkezli The Wall Street Journal gazetesinin Amerikan vatandaşı Moskova muhabirinin, Yekaterinburg şehrinde casusluk yaptığı şüphesiyle gözaltına alındığını bildirdi.


Rus istihbaratı FSB’den yapılan açıklamada, The Wall Street Journal gazetesinin Moskova bürosunda muhabir olarak çalışan Evan Gerşkoviç’in, Rusya Dışişleri Bakanlığı nezdinde akreditasyonu bulunduğu hatırlatıldı.


Amerikan hükümeti için casusluk yaptığından şüphelenilen Gerşkoviç’in yasa dışı faaliyetinin engellendiği kaydedilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:


"Amerikan tarafından verilen talimatla hareket eden Evan Gerşkoviç'in, Rus askeri-sanayi kompleksindeki işletmelerden birinin faaliyetleri hakkında devlet sırrı oluşturan bilgiler topladığı tespit edildi. Söz konusu yabancı vatandaş, gizli bilgileri elde etmeye çalışırken Yekaterinburg'da gözaltına alındı."

Açıklamada, ABD vatandaşı Gerşkoviç hakkında casusluk suçlamasıyla dava açmak için soruşturma başlatıldığı kaydedildi.



#Moskova muhabiri
#Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB)
#The Wall Street Journal
23 dakika önce
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