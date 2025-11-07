Yeni Şafak
TİKA'dan Zambiya'nın en büyük hastanesinin yemekhanesine mutfak ekipmanı desteği

TİKA'dan Zambiya'nın en büyük hastanesinin yemekhanesine mutfak ekipmanı desteği

22:247/11/2025, Cuma
AA
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı

TİKA, Zambiya'nın başkenti Lusaka'da bir hastanenin yemekhanesine mutfak ekipmanı desteğinde bulundu. Ekipman teslim törenine Türkiye'den ve Zambiya'dan yetkililer katıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Zambiya'nın başkenti Lusaka'da bulunan ve ülkenin en büyük sağlık kurumu olan Üniversite Eğitim Hastanesi (UTH) yemekhanesine mutfak ekipmanı desteğinde bulundu. Ekipmanların teslimi için düzenlenen törene, Türkiye'nin Lusaka Büyükelçisi Hüseyin Barbaros Dicle (sağda), Zambiya Sağlık Bakanı Elijah Muchima (sağ 2), UTH yönetimi ve sağlık personeli, proje ortağı
"Zero Waste Organization (ZWO)"
isimli sivil toplum kuruluşu ve Büyükelçilik personeli katıldı.


