Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, Avrupa Birliği'nin Türkiye'yi SAFE programına katma planlarından rahatsız oldu. Türkiye'nin İHA pazarında lider, silah ihracatında da dünyada dokuzuncu olduğunu vurgulayan Kombos, "Türkiye’nin adadaki işgali genişletme çabalarına engel olmalıyız" dedi. Türkiye'nin Afrika'daki adımlarından da rahatsız olan Rum bakan, "Afrika’da çok aktif bir varlık gösteriyorlar ve yoğun faaliyet içerisindeler. Biz de bu seneyi Afrika senesi ilan ettik ve Dışişleri Bakanlığında Afrika Departmanı kurduk.” diye konuştu.
Avrupa Birliği'nin (AB) yeniden silahlanma yolunda attığı son adım olan SAFE (Security Action for Europe), yeni savunma ve güvenlik mekanizması olarak gündeme geldi.
AB’nin 2030’a kadar savunma sanayisini güçlendirmeyi hedefleyen SAFE programı, Türkiye’yi olası ortak olarak değerlendiriyor.
Fakat bazı ülkeler Türkiye'nin katkılarından çok kendi çıkarlarına ters düşecek adımlar nedeniyle bu öneriye karşı çıkıyor.
Rumları korku sardı: Türkiye olmaz
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, AB'nin Türkiye'yi programına katma planlarından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.