Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Avrupa
Rum yönetimi Türkiye'yi kıskandı: Afrika'da çok güçlüler

Rum yönetimi Türkiye'yi kıskandı: Afrika'da çok güçlüler

18:467/11/2025, Cuma
G: 7/11/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Rum bakan Kombos, Türkiye'nin SAFE programına 'katılamayacağını' söyledi.
Rum bakan Kombos, Türkiye'nin SAFE programına 'katılamayacağını' söyledi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, Avrupa Birliği'nin Türkiye'yi SAFE programına katma planlarından rahatsız oldu. Türkiye'nin İHA pazarında lider, silah ihracatında da dünyada dokuzuncu olduğunu vurgulayan Kombos, "Türkiye’nin adadaki işgali genişletme çabalarına engel olmalıyız" dedi. Türkiye'nin Afrika'daki adımlarından da rahatsız olan Rum bakan, "Afrika’da çok aktif bir varlık gösteriyorlar ve yoğun faaliyet içerisindeler. Biz de bu seneyi Afrika senesi ilan ettik ve Dışişleri Bakanlığında Afrika Departmanı kurduk.” diye konuştu.

Avrupa Birliği'nin (AB) yeniden silahlanma yolunda attığı son adım olan SAFE (Security Action for Europe), yeni savunma ve güvenlik mekanizması olarak gündeme geldi.

AB’nin 2030’a kadar savunma sanayisini güçlendirmeyi hedefleyen SAFE programı, Türkiye’yi olası ortak olarak değerlendiriyor.

Fakat bazı ülkeler Türkiye'nin katkılarından çok kendi çıkarlarına ters düşecek adımlar nedeniyle bu öneriye karşı çıkıyor.

Rumları korku sardı: Türkiye olmaz

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, AB'nin Türkiye'yi programına katma planlarından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Türkiye'nin İHA pazarında lider, silah ihracatında da dünyada dokuzuncu olduğunu vurgulayan Kombos,
"Türkiye’nin Ada'daki işgali genişletme çabalarına engel olmalıyız"
dedi.

"Türkiye giderek güçleniyor"

Varoluşsal olarak tehdit altında olduklarını söyleyen Kombos,
"Ada'da işgalci bir güç var, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin varlığı sorgulanıyor. Karşımızda önceki yıllara göre bambaşka bir Türkiye var. Rolü giderek güçleniyor"
ifadelerini kullandı.

Türkiye'yi kıskandı: Afrika'da çok güçlüler

Sözlerinin devamında, Türkiye'nin Afrika'daki adımlarından da rahatsız olan Rum bakan,
"Afrika’da çok aktif bir varlık gösteriyorlar ve yoğun faaliyet içerisindeler. Biz de bu seneyi Afrika senesi ilan ettik ve Dışişleri Bakanlığında Afrika Departmanı kurduk."
diye konuştu.


#GKRY
#Türkiye
#Avrupa Birliği
#SAFE
#Konstantinos Kombos
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Gassal 3. sezon ne zaman yayınlanacak? Tarihi belli oldu mu? Gassal 3. sezonda hangi oyuncular olacak?