Batı Trakyalı Türklerden Yunan hükümetine tepki: Türk kimliği tanınmıyor

Arnavutluk’tan Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecinde azınlık haklarının korunmasını talep eden Yunanistan'ın benzer hakları ülke içindeki Batı Trakya Türk toplumuna tanımadığı vurgulanan açıklamada, Yunanistan’ın 1981’den bu yana AB üyesi olmasına rağmen, Batı Trakya Türk toplumunun kimliğini tanımadığı,

“Türk”