İngiltere'nin 'Kuzey Kıbrıs' hamlesi Rum tarafı ve Yunanistan'ı panikletti

7/11/2025, Cuma
7/11/2025, Cuma
İngiltere resmi sitede 'Kuzey Kıbrıs' ifadesini kullandı
İngiltere resmi sitede 'Kuzey Kıbrıs' ifadesini kullandı

İngiltere'nin resmi vize sorgulama portalında ülke seçenekleri arasına “Kıbrıs (Kuzey kısmı)” ifadesinin eklenmesi, Yunanistan ile Güney Kıbrıs yönetiminin sert tepkisine yol açtı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)
, uluslararası çevrede tanınma mücadelesine devam ediyor.

Türkiye'nin garantörlüğünde büyük çaba harcanan bu amaçta yeni bir gelişme yaşandı.


İngiltere, tarihinde ilk kez Kuzey Kıbrıs ifadesini resmi olarak kullandı.


İngiltere 'Kuzey Kıbrıs' dedi


Ülkenin vize portalındaki ülkeler kısmına Cyprus (Kıbrıs) seçeneğinin dışında “Cyprus (Northern Part of)” şeklinde bir seçenek ekledi.


Kıbrıs (Kıbrıs’ın kuzey kısmı) anlamına gelen yeni ifade KKTC adına önemli bir gelişme olarak tarihe geçerken Rum kesimi ve Yunanistan'dan büyük tepki çekti.


"İngiliz hükümeti tek Kıbrıs politikamızı deliyor"


Yunanistan'ın SigmaLive gazetesi,
"İngiliz web sitesinde tartışma: ‘Kıbrıs’ın kuzey kısmı’ milliyet olarak listelendi"
başlığıyla haberi duyurdu.

Gazete,
"İngiliz hükümeti ‘Kıbrıs (Kıbrıs’ın kuzey kısmı)’ terimini kullanarak tek Kıbrıs politikasını deliyor."
ifadesini kullandı.


İki devletli çözüme destek mi?


İngiltere'den konuyla ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmazken Lefkoşa’daki diplomatik kaynaklar, İngiltere'nin bu hamlesinin Kıbrıs’ta iki devletli çözüm tezini güçlendiren bir gelişme olduğunu ifade ediyor.


İngiltere’nin attığı adımların, Türkiye’nin garantör statüsünü ve KKTC’nin uluslararası görünürlüğünü pekiştirebileceği değerlendirilirken, süreç Ankara ve Lefkoşa tarafından yakından izleniyor.



#Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)
#ingiltere
#yunanistan
#rum tarafı
