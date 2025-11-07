İngiltere'nin 'Kuzey Kıbrıs' hamlesi Rum tarafı ve Yunanistan'ı panikletti

İngiltere'nin resmi vize sorgulama portalında ülke seçenekleri arasına “Kıbrıs (Kuzey kısmı)” ifadesinin eklenmesi, Yunanistan ile Güney Kıbrıs yönetiminin sert tepkisine yol açtı.
Türkiye'nin garantörlüğünde büyük çaba harcanan bu amaçta yeni bir gelişme yaşandı.
İngiltere, tarihinde ilk kez Kuzey Kıbrıs ifadesini resmi olarak kullandı.
İngiltere 'Kuzey Kıbrıs' dedi
Ülkenin vize portalındaki ülkeler kısmına Cyprus (Kıbrıs) seçeneğinin dışında “Cyprus (Northern Part of)” şeklinde bir seçenek ekledi.
Kıbrıs (Kıbrıs’ın kuzey kısmı) anlamına gelen yeni ifade KKTC adına önemli bir gelişme olarak tarihe geçerken Rum kesimi ve Yunanistan'dan büyük tepki çekti.
"İngiliz hükümeti tek Kıbrıs politikamızı deliyor"
İki devletli çözüme destek mi?
İngiltere'den konuyla ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmazken Lefkoşa’daki diplomatik kaynaklar, İngiltere'nin bu hamlesinin Kıbrıs’ta iki devletli çözüm tezini güçlendiren bir gelişme olduğunu ifade ediyor.
İngiltere’nin attığı adımların, Türkiye’nin garantör statüsünü ve KKTC’nin uluslararası görünürlüğünü pekiştirebileceği değerlendirilirken, süreç Ankara ve Lefkoşa tarafından yakından izleniyor.