İngiltere'nin 'Kuzey Kıbrıs' hamlesi Rum tarafı ve Yunanistan'ı panikletti

Kıbrıs (Kıbrıs’ın kuzey kısmı) anlamına gelen yeni ifade KKTC adına önemli bir gelişme olarak tarihe geçerken Rum kesimi ve Yunanistan'dan büyük tepki çekti.

İngiltere'den konuyla ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmazken Lefkoşa’daki diplomatik kaynaklar, İngiltere'nin bu hamlesinin Kıbrıs’ta iki devletli çözüm tezini güçlendiren bir gelişme olduğunu ifade ediyor.