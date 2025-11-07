Yeni Şafak
İspanya’da çocukların cinsel içerikli yapay zeka kullanımı nedeniyle ebevenlere para cezası kesildi

İspanya Veri Koruma Ajansı (AEPD), yapay zeka ile oluşturulan sahte bir görselin yayılması nedeniyle Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde ilk kez para cezası verdi. AEPD, yapay zeka kullanılarak üretilen çıplak kız çocuklarının görüntülerini yayan reşit olmayan bir erkek çocuğunun ailesine 2 bin avro para cezası uyguladı. Yapay zeka ile sahte görselleri hazırlayan reşit olmayan çocuğa kesilen 2 bin avroluk para cezası, yasal sorumluluk gereği ailesi tarafından ödendi. İspanyol basınında yer alan haberlerde bu para cezasının yapay zekanın kullanımı açısından AB ülkelerinde bir ilki teşkil ettiği vurgulandı.

İspanya'nın güneyindeki Badajoz kentinin Almendralejo ilçesinde Eylül 2023'te yaşanan olayda, reşit olmayan bir erkek çocuğu, kızların gerçek yüzlerini gösteren görüntüleri, yapay zeka ile oluşturulmuş çıplak vücutlarla ilişkilendirerek sosyal ağlar aracılığıyla yayımladı. Söz konusu görüntülerin bazı cinsel içerikli sitelerde de yayımlandığı bildirildi.

Çocuk mahkemesi kararını verdi

Olayla ilgili iki yıl süren araştırmasını sonuçlandıran AEPD, kızların rızası olmadan bir mesajlaşma grubu aracılığıyla paylaşılan görüntülerin tamamen yasa dışı bir şekilde yayılmasından sorumlu olduğu iddia edilen kişileri tespit etti.

Görüntüleri yaymaktan sorumlu tutulan ve denetimli serbestlik kapsamında Badajoz Çocuk Mahkemesinde yargılanan 15 çocuk, "pornografi ve ahlaki bütünlüğe aykırı davranış" suçlarından sorumlu bulundu.

Mahkeme, söz konusu çocuklara bir yıl boyunca duygusal ve cinsel eğitim ile bilgi ve iletişim teknolojilerinin sorumlu kullanımı, eşitlik ve toplumsal cinsiyet konularında farkındalık eğitimi verilmesine karar verdi.



