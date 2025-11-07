İspanya’da çocukların cinsel içerikli yapay zeka kullanımı nedeniyle ebevenlere para cezası kesildi

İspanya'nın güneyindeki Badajoz kentinin Almendralejo ilçesinde Eylül 2023'te yaşanan olayda, reşit olmayan bir erkek çocuğu, kızların gerçek yüzlerini gösteren görüntüleri, yapay zeka ile oluşturulmuş çıplak vücutlarla ilişkilendirerek sosyal ağlar aracılığıyla yayımladı. Söz konusu görüntülerin bazı cinsel içerikli sitelerde de yayımlandığı bildirildi.

Çocuk mahkemesi kararını verdi

Olayla ilgili iki yıl süren araştırmasını sonuçlandıran AEPD, kızların rızası olmadan bir mesajlaşma grubu aracılığıyla paylaşılan görüntülerin tamamen yasa dışı bir şekilde yayılmasından sorumlu olduğu iddia edilen kişileri tespit etti.

Görüntüleri yaymaktan sorumlu tutulan ve denetimli serbestlik kapsamında Badajoz Çocuk Mahkemesinde yargılanan 15 çocuk, "pornografi ve ahlaki bütünlüğe aykırı davranış" suçlarından sorumlu bulundu.

Mahkeme, söz konusu çocuklara bir yıl boyunca duygusal ve cinsel eğitim ile bilgi ve iletişim teknolojilerinin sorumlu kullanımı, eşitlik ve toplumsal cinsiyet konularında farkındalık eğitimi verilmesine karar verdi.







