PTT'den 'Mardin İbadethaneleri' konulu anma pulu ve ilk gün zarfı

Şirketten yapılan açıklamaya göre "Mardin İbadethaneleri" konulu 2x35 lira bedelli (45x45 milimetre boyutunda) anma pulu ile söz konusu pula ait 105 lira bedelli ilk gün zarfı, abone sayısı kadar PTT iş yerlerinde ve PTT AŞ'ye ait "www.filateli.gov.tr" internet adresinde satışa çıkarıldı.