Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
PTT'den 'Mardin İbadethaneleri' konulu anma pulu ve ilk gün zarfı

PTT'den 'Mardin İbadethaneleri' konulu anma pulu ve ilk gün zarfı

14:407/11/2025, Cuma
G: 7/11/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
Filatelik ürünlerin satışıyla birlikte Mardin PTT Müdürlüğünde "Mardin İbadethaneleri 7.11.2025 MARDİN" ibareli ilk gün damgası da kullandırılmaya başlandı.
Filatelik ürünlerin satışıyla birlikte Mardin PTT Müdürlüğünde "Mardin İbadethaneleri 7.11.2025 MARDİN" ibareli ilk gün damgası da kullandırılmaya başlandı.

PTT AŞ, "Mardin İbadethaneleri" konulu anma pulu ve ilk gün zarfını tedavüle sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre "Mardin İbadethaneleri" konulu 2x35 lira bedelli (45x45 milimetre boyutunda) anma pulu ile söz konusu pula ait 105 lira bedelli ilk gün zarfı, abone sayısı kadar PTT iş yerlerinde ve PTT AŞ'ye ait "www.filateli.gov.tr" internet adresinde satışa çıkarıldı.

Filatelik ürünlerin satışıyla birlikte Mardin PTT Müdürlüğünde "Mardin İbadethaneleri 7.11.2025 MARDİN" ibareli ilk gün damgası da kullandırılmaya başlandı.


#Mardin İbadethaneleri
#Anma pulu
#Filatelik ürün
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ÖSYM duyurdu: İçişleri Bakanlığı Kaymakamlık sınavı başvuruları ne zaman? 2025 Kaymakamlık sınav başvuru ücreti ne kadar?