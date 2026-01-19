Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Tişrin Barajı altında YPG/SDG’ye ait mühimmat deposu bulundu

Tişrin Barajı altında YPG/SDG’ye ait mühimmat deposu bulundu

17:2719/01/2026, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Suriye ordusunun kontrolü sağladığı Tişrin Barajı'nın altında YPG/SDG'ye ait mühimmat deposu bulundu
Suriye ordusunun kontrolü sağladığı Tişrin Barajı'nın altında YPG/SDG'ye ait mühimmat deposu bulundu

Suriye ordusu, varılan anlaşma doğrultusunda çatışma olmaksızın devraldığı Münbiç’in güneybatısındaki Tişrin Barajı’nın altında terör örgütü YPG/SDG'ye ait mühimmat deposu tespit etti.

Suriye güçleri, terör örgütü unsurlarından çatışma olmaksızın devraldığı Tişrin Barajı'nda arama tarama faaliyetlerini sürdürüyor.

Yapılan çalışmalar sırasında Tişrin Barajı'nın altında terör örgütünün mühimmat deposu bulundu.

Tespit edilen mühimmat deposunda çok sayıda patlayıcının yanı sıra kamikaze insansız hava araçları (İHA), roketatar ve hava mermileri gibi çeşitli silahlar ele geçirildi.

Suriye birlikleri, barajın altındaki bölmede yer alan terör örgütü sembollerini de indirdi.

Şam yönetimi ile YPG/SDG arasında varılan anlaşma kapsamında Suriye ordusu bu sabah Fırat Nehri üzerinde yer alan Tişrin Barajı'nın kontrolünü çatışma olmaksızın devralmıştı.



#Tişrin barajı
#YPG/SDG
#Suriye
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ 29 İlde 244 arsayı açık artırmayla satıyor: TOKİ arsa satışı olan iller ve ödeme planı