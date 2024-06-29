Toprağın altı ve üstü şehit dolu

Gazze'nin kuzeyindeki Şucaiyye Mahallesi'ne yönelik perşembe günü yeni bir saldırı başlatan işgalci İsrail ordusu, yerinden ettiği Filistinlileri de hedef almaya devam ediyor. Gün boyu Şucaiye Mahallesi'ne yönelik saldırılarını sürdüren İsrail ordusu, 7 Filistinliyi daha katletti. İsrail savaş uçakları tarafından dün Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah bölgesine düzenlenen hava saldırısında da 4 Filistinli yaşamını yitirdi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 37 bin 765'e yükseldi.