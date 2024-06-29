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Dünya

Toprağın altı ve üstü şehit dolu

Şucaiyye Mahallesi’ne önceki gün yeni saldırı başlatan İsrail ordusu mahalleyi terk edenleri de vuruyor. Deyr el-Belah’taki hava saldırısında da 4 sivil savunma gönüllüsü hayatını kaybetti. İsrail’in 7 Ekim’den bu yana düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 37 bin 765’e yükselirken enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

04:00 - 29/06/2024 Cumartesi
Güncelleme: 01:43 - 29/06/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Gazze'nin kuzeyindeki Şucaiyye Mahallesi'ne yönelik perşembe günü yeni bir saldırı başlatan işgalci İsrail ordusu, yerinden ettiği Filistinlileri de hedef almaya devam ediyor. Gün boyu Şucaiye Mahallesi'ne yönelik saldırılarını sürdüren İsrail ordusu, 7 Filistinliyi daha katletti. İsrail savaş uçakları tarafından dün Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah bölgesine düzenlenen hava saldırısında da 4 Filistinli yaşamını yitirdi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 37 bin 765'e yükseldi.



#Soykırım
#Gazze
#Filistin
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