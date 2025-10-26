Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Trabzon'daki görüntü İsrail'de gündeme oturdu: Siyonist basın haberi manşetten verdi

Trabzon'daki görüntü İsrail'de gündeme oturdu: Siyonist basın haberi manşetten verdi

10:1926/10/2025, Pazar
Diğer
Sonraki haber
Vatandaşlar, Gazze Kasabı Netanyahu'nun maketini vinçle asıp idam edermişçesine sergiledi.
Vatandaşlar, Gazze Kasabı Netanyahu'nun maketini vinçle asıp idam edermişçesine sergiledi.

Gazze'de binlerce sivilin ölümüne neden olan katil İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun maketinin Trabzon'da vince asılıp idam edilmesi İsrail medyasında günün en çok konuşulan konusu oldu.

Gazze Şeridi'nde yaşanan insani krizin ardından İsrail'e yönelik tepkiler Türkiye'de çığ gibi büyürken, Trabzon'da kaydedilen bir görüntü İsrail basınında büyük ses getirdi.


Vatandaşlar, Gazze Kasabı Netanyahu'nun maketini vinçle asıp idam edermişçesine sergiledi.


Siyonist basın haberi manşetten verdi

Görüntüleri manşetten okurlarına servis eden C14 internet sitesi, Karadeniz kıyısındaki Trabzon şehrinde, Netanyahu'nun suretinde bir kuklanın dev bir vinçle boynundan asıldığı ve üzerinde "Netanyahu'ya idam" yazılı bir pankartın bulunduğunu aktardı.


İsrail merkezli KANN News ise haberinde "Türkiye'de Başbakan Netanyahu'nun resminin yer aldığı bir maket, Trabzon'da bir vince asıldı ve yanına "Netanyahu'ya idam" yazılı bir pankart asıldı" ifadelerini kullandı.

İsrail'de yayınlanan HaOlam dergisi ise haberinde, "Türk kenti Trabzon'dan Cuma günü gelen görüntüler tüm dünyaya yayıldı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun maketi bir vince asılı duruyor, üzerinde ise " Netanyahu'ya idam" yazısı görünüyor" dedi.

#İsrail
#Gazze
#Filistin
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
PKK Türkiye’den tamamen çekildi mi?