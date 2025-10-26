Trabzon'daki görüntü İsrail'de gündeme oturdu: Siyonist basın haberi manşetten verdi

Gazze Şeridi'nde yaşanan insani krizin ardından İsrail'e yönelik tepkiler Türkiye'de çığ gibi büyürken, Trabzon'da kaydedilen bir görüntü İsrail basınında büyük ses getirdi.





Vatandaşlar, Gazze Kasabı Netanyahu'nun maketini vinçle asıp idam edermişçesine sergiledi.





Siyonist basın haberi manşetten verdi

Görüntüleri manşetten okurlarına servis eden C14 internet sitesi, Karadeniz kıyısındaki Trabzon şehrinde, Netanyahu'nun suretinde bir kuklanın dev bir vinçle boynundan asıldığı ve üzerinde "Netanyahu'ya idam" yazılı bir pankartın bulunduğunu aktardı.





İsrail merkezli KANN News ise haberinde "Türkiye'de Başbakan Netanyahu'nun resminin yer aldığı bir maket, Trabzon'da bir vince asıldı ve yanına "Netanyahu'ya idam" yazılı bir pankart asıldı" ifadelerini kullandı.