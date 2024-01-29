Trump ABD askerine saldırıdan Biden'i sorumlu tuttu: O varken ülkemiz ayakta kalamaz

Trump, Truth sosyal medya platformunda, ABD'nin Ürdün-Suriye sınırındaki askeri üssündeki ABD güçlerine İHA ile düzenlenen saldırıya ilişkin paylaşımda bulundu.

ABD'nin Ürdün-Suriye sınırındaki askeri üssündeki 3 ABD askerinin ölümüyle sonuçlanan saldırının pek çok kişiyi duygusal olarak yaraladığını ve bugünün ABD için "korkunç bir gün" olduğunu belirten Trump, hayatını kaybeden askerlerin ailelerine taziyelerini iletti.

Trump, ABD askerine saldırıdan Biden'i sorumlu tuttu

Trump, "Birleşik Devletler'e yapılan bu yüzsüz saldırı, (ABD Başkanı) Joe Biden'ın güçsüzlüğü ve teslimiyetinin korkunç ve trajik sonuçlarından sadece bir diğeri." ifadesini kullanarak, 3 yıl önce İran'ın "zayıf, parasız ve tamamıyla kontrol altında" olduğunu iddia etti.

Başkanlık görevini sürdürürken uyguladığını belirttiği "Azami Baskı" politikasının etkisine değinen Trump, "İran rejimi, terörist vekillerini finanse etmek için 2 doları ancak bir araya getirebiliyordu." ifadesini kullandı.

"Ben başkan olsaydım, bu saldırı gerçekleşmezdi"

Biden'ın İran'a milyarlarca dolar verdiği iddiasında bulunan Trump, İran'ın bu parayı Orta Doğu'da "katliam ve yıkım" yapmak için kullandığını savundu.

Trump, "Ben başkan olsaydım, bu saldırı asla gerçekleşmezdi." değerlendirmesinde bulundu.

Başkanlık görevini sürdürseydi 7 Ekim 2023'te yaşananların veya Ukrayna-Rusya Savaşı'nın olmayacağını iddia eden Trump, dünyanın da "3. Dünya Savaşı'nın eşiğinde" olduğunu belirtti.

Trump, İHA saldırısının, ülkesinin "güç yoluyla barış" politikasına acilen dönmesi gerektiğinin kanıtı olduğunun altını çizerek, kaos ve kıyım olmamasının yanı sıra ABD'lilerin hayatını kaybetmemesi için bunun gerekli olduğuna dikkati çekti.

"Biden varken ülkemiz ayakta kalamaz"

Eski Başkan, paylaşımının sonunda, "Ülkemiz, Joe Biden'ın başkomutanlığında ayakta kalamaz." ifadesini kullandı.







