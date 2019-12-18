Dünya Trump ateş püskürdü Azil oylaması Amerikan demokrasisine savaş ilanı
AMERİKA

Trump ateş püskürdü: Azil oylaması Amerikan demokrasisine savaş ilanı

ABD Başkanı Donald Trump, azil oylaması öncesinde Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Partili Başkanı Nancy Pelosi'ye bir mektup yazarak "Amerikan demokrasisine açık savaş ilan ettiniz" ifadelerini kullandı. Trump ayrıca mektubunda azil sürecini "sahtekarlık" olarak niteledi.

Haber Merkezi Diğer
Donald trump azil süreci ile karşı karşıya.
Donald trump azil süreci ile karşı karşıya.

ABD Başkanı Donald Trump, Temsilciler Meclisi'nde yaklaşan azil oylaması öncesi, Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Partili Başkanı Nancy Pelosi'ye kızgın bir mektup yazdı ve Pelosi'yi "Amerikan demokrasisine açık savaş ilan etmekle" suçladı.

Trump mektubunda "Çok çirkin bir kelime olan azilin önemini ucuzlattınız." dedi.

Trump hakkındaki, siyasi çıkar için Ukrayna'ya baskı yapma iddiaları nedeniyle yürütülen azil soruşturmasında bugün Temsilciler Meclisi'nde oylama yapılacak.

Demokrat Partililer'in kontrolündeki Temsilciler Meclisi'ndeki yapılacak azil oylamasında suçlamaların kabul edilmesi ve Senato'daki yargılamaya geçilmesi bekleniyor.

Reuters

Temsilciler Meclisi'ndeki oylamanın sonucunu değiştirmek adına çok az umudu olduğunu bilen Trump, altı sayfalık mektubunda, süreci eleştirdi ve Pelosi'yi kınadı.

Mektup, başlıca yardımcılarının Temsilciler Meclisi'nde ifade vermesini önleyerek, azil sürecini engellemeye çalışan Trump için kayda değer bir müdahale olarak görülüyor.

Trump, mektubunda, "bu azil sahtekârlığının başlangıcından bu yana anayasal haklarının ihlal edildiğini" ve "kanıt sunmak" da dahil "anayasanın sunduğu başlıca temel haklardan faydalanamadığını" savundu.

Trump, "Salem Cadı Yargılamalarında sanıklara daha fazla hukuki hak verilmiştir." dedi.

Aslında, Temsilciler Meclis Adalet Komisyonu'nun Demokrat Partili Başkanı, Trump'ı şahsen kanıt sunmaya davet etmişti. Bu aynı zamanda hukuk ekibinin tanıkları sorgulayabilmesini de sağlayacaktı. Ancak Trump bu öneriyi reddetti.

PKK taktik mi değiştiriyor?

PKK taktik mi değiştiriyor?

Ele geçirilen silahlar 'taktik' değişikliğinin habercisi olabilir.
Libya için tarih verildi

Libya için tarih verildi

​​Tüm hazırlıklar tamam, kritik bölgede sondaj başlıyor.
FETÖcüyüm uçağı patlatacağım!

FETÖ'cüyüm uçağı patlatacağım!

​İstanbul'dan Kıbrıs'a gidecek uçakta panik anları kamerada.
ABD'de kritik gün

ABD'de kritik gün

Azil oylaması bugün yapılıyor.
Hava yastığına<br>köpük sıkan bile var

Hava yastığına
köpük sıkan bile var

Satış ve fiyat arttı, ortaya çıkan yöntemler şaşırttı.
İlk dava açıldı

İlk dava açıldı

​Teknoloji devlerinin kararttığı hayatlar: Kongo'nun çocuk işçileri

'Kötü bir niyetimiz yoktu' dediler

'Kötü bir niyetimiz yoktu' dediler

Erdoğan ve Ala'nın kütüklerini sorgulayanlara hapis cezası verildi.

Derbi Çakır'ın

Derbi Çakır'ın

​Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini Cüneyt Çakır yönetecek.
Ebu Simbel Tapınağı

Ebu Simbel Tapınağı

​Firavun heykellerinin bulunduğu odaya senede sadece iki defa güneş vuruyor.
Uzman savcılar bakacak

Uzman savcılar bakacak

Kadına karşı şiddetin önlenmesine yönelik genelge yayınladı.
Yok olmak üzere

Yok olmak üzere

​Türkiye'nin en büyüğü alarm veriyor.
Kıran 8<br>operasyonu başladı

Kıran 8
operasyonu başladı

Kış üslenmesine girmesi engellenip imha edilecek.
Yine ortaya çıktı

Yine ortaya çıktı

​10 kişi sokaklara dağılarak evlere biner lira dağıttı.
4 başkan görevden alındı

4 başkan görevden alındı

3'ü PKK, 1'i FETÖ soruşturması kapsamında yargılanıyor.
Dev birleşme bugün

Dev birleşme bugün

Otomotiv sektöründe heyecanlandıran gelişme.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.