Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Amerika
Trump duyurdu: Polonya'ya 5 bin ek asker gönderiyor

Trump duyurdu: Polonya'ya 5 bin ek asker gönderiyor

07:2722/05/2026, Cuma
IHA
Sonraki haber
Trump, Polonya’ya 5 bin ek asker göndereceklerini açıkladı.
Trump, Polonya’ya 5 bin ek asker göndereceklerini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Polonya’ya 5 bin ek asker göndereceklerini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada Polonya’ya 5 bin ek asker göndereceklerini duyurdu.

Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki’nin 2025 yılında yapılan seçimde zafer elde ettiğini hatırlatan Trump, "Desteklemekten gurur duyduğum Polonya’nın mevcut cumhurbaşkanı Karol Nawrocki’nin başarıyla geride bıraktığı seçimi ve kendisiyle olan ilişkimizi göz önünde bulundurarak, ABD’nin Polonya’ya 5 bin ek asker göndereceğini duyurmaktan memnuniyet duyuyorum" ifadelerini kullandı.

#Polonya
#Karol Nawrocki
#ABD
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Hatay'da 22 Mayıs Cuma okullar tatil mi? Valilikten eğitim kararı