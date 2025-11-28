Trump duyurdu: Silahlı saldırıda yaralanan askerlerden biri öldü

ABD Başkanı Donald Trump, 26 Kasım'da Beyaz Saray'a yakın bir bölgede görev yapan iki ulusal muhafız askerine yönelik saldırıya ilişkin açıklamada bulundu.

Saldırıda yaralanan 20 yaşındaki ulusal muhafız askeri Beckstrom'un hayatını kaybettiğini duyuran Trump, 24 yaşındaki Andrew Wolfe'un durumunun kritik olduğunu kaydetti.

Şüphelinin ailesinin sınır dışı edilip edilmeyeceği değerlendiriliyor

CNN'in haberine göre, Trump, Ulusal Muhafız askerlerinin vurulduğu saldırının şüphelisi olan 29 yaşındaki Afganistan vatandaşı Rahmanullah Lakanwal'ın ailesine ilişkin de konuştu.

Trump, Lakanwal'ın eşi ve çocuklarını sınır dışı etme planı olup olmadığına yönelik bir soruya verdiği yanıtta, bu durumun değerlendirildiğini belirtti.

Başkent Vaşington'daki saldırı

Vaşington Polis Departmanı, 26 Kasım'da yerel saatle 14.15 sularında Beyaz Saray'a yakın bir bölgede görev yapan iki ulusal muhafızın vurulduğunu ve şüphelinin yakalandığını bildirmişti.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel, şu ana dek ellerindeki bulgulara göre saldırganın tek kişi olduğunu ve bu kişinin de gözaltına alındığını aktarmıştı.

Aynı basın toplantısında konuşan Washington Belediye Başkanı Muriel Bowser ise söz konusu saldırıyı "hedef gözetilerek yapılmış bir saldırı" şeklinde tanımlamış ve olayı FBI ile birlikte kapsamlı şekilde soruşturacaklarını söylemişti.

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından olaya ilişkin yaptığı ilk açıklamasında, iki Ulusal Muhafız askerinin hastanede tedavi altında olduğunu belirterek, saldırıyı gerçekleştiren kişi için "hayvan" ifadesini kullanmıştı. Trump, saldırganın da yaralı olduğunu ve "ağır bir bedel ödeyeceğini" belirtmişti.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de, Dominik Cumhuriyeti gezisinde yaptığı basın açıklamasında, iki Ulusal Muhafız askerinin hedef alındığı silahlı saldırının ardından başkentteki Ulusal Muhafızların sayısını artıracağını ve Başkan Trump'ın talimatıyla 500 yeni askerin Washington'a sevk edileceğini açıklamıştı.

Trump, olayla ilgili yakalanan şüphelinin 2021 yılının eylül ayında Afganistan'dan ABD'ye gelen bir göçmen olduğunu söyleyerek eski ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin göçmen politikalarını eleştirmişti.

ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri, ülkede tüm Afganların göçmenlik başvurularının işlenmesinin durdurulduğunu duyurmuştu.







